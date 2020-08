Capítulo 9: La hierba entre mis dedos

Hoy han sido unas lentejas. Me he pasado un par de horas picando las cebollas: la larga y la cabezona. Pelando los tomates. Cortando los tomates. Triturando el ajo, y sintiendo cómo su aroma se apodera del ambiente. Y volviendo a pensar, a sentir, a confirmar, que ese olor me gusta.

Que ese olor siempre ha sido un buen presagio. Un par de horas arrancando las delgadas hojas del tomillo. Agregando el orégano a un caldo que empieza a adquirir gracia. Y restregando la hierba entre mis dedos, que luego llevo a la nariz y respiro hondo, como perro, como catador de caldos de uva, como adicto. Hoy han sido unas lentejas. Ayer, un pernil que se cocinó a fuego lento. Hasta que la piel se hizo crujiente. Sin prisa. Con una ilusión que no es nueva, pero que en estos tiempos de encierro cobra más valor. Se multiplica. Se prolonga. Una ilusión que reemplaza viejas ilusiones: la de seguir descubriendo un mundo viejo y conocido en el que siempre había esquinas que aún no habíamos cruzado y a la vuelta de las cuales estaban las historias. La vida de los otros. El cine sin pantallas. Los titulares. Hoy han sido unas lentejas. Y sentí, con el primer bocado, que devoraba mundos y secretos y tradiciones aprendidas al lado del fuego. Y tomé fuerzas para resistir un poco más.

*Cortesía del autor