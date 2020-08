Capítulo 8: Vargas y García (I) - Personajes de novela

Había logrado, por fin, caracterizar a los personajes de mi próxima novela, cuando empezó esta locura colectiva llamada Covid19. O coronavirus, como impropiamente se le conoce. Pero, a fin de cuentas, ¿quién se fija ahora en precisiones si no hay lugar para la confusión? ¿Acaso existe un ser sobre la faz de la tierra al que, por estos días, se le ocurra algo distinto a la pandemia que se nos vino encima cuando le mencionan la palabra virus?

Les contaba, sin más consideraciones, que tenía clara la fisonomía y claros los rasgos de la personalidad de Vargas y de García, que son los protagonistas de esa novela a la que llevo tanto tiempo dándole vueltas en la cabeza y de la cual tantas notas sueltas he tomado en libretas y en cuadernos. También en el reverso de esas facturas que me acompañan cuando se me ocurre una idea que considero definitiva para la historia, aunque muchas veces, al llegar a casa, lo aparentemente definitivo se diluya pronto y se sume al listado de las iniciativas imposibles. Vargas era, como habría dicho mi madre, de notable estatura y buena presencia. García, en cambio, no llamaba la atención por su aspecto físico, pero muy pocos se resistían a la tentación de acercarse a él una vez lo oían hablar. Vargas y García eran narradores natos. Dominaban el lenguaje. Eran precisos en sus descripciones. Tenían el don de la palabra. Sabían contar historias como pocos. Ellos son los protagonistas de la novela que aún no aterriza en el papel, pero en la cual pretendo avanzar si el virus y el ánimo y las noticias y los vecinos me lo permiten.

*Cortesía del autor