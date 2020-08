Capítulo 6: Volver a barajar

Algo de mí pretende asumir el riesgo de contagio –y la pandemia con todas sus arandelas– como una suerte de desafío. Quiero ser preciso: no como el desafío que se ejerce con desdén desde la superioridad y que en últimas pretende desconocer la gravedad de aquello que sucede, la imposibilidad de que algo así –bajo, mundano, sucio y de dudosa procedencia– logre tocar a aquel que se ha puesto unos escalones arriba. No. Por supuesto que no.

Me refiero, más bien, a que a una parte de mí le atrae la incertidumbre que lleva implícita la pandemia: tanto como a otra parte de este único yo que soy, pero que se despliega de mil formas y exhibe infinidad de caras, le aterra la ausencia de certezas. De fechas exactas. De secuencias establecidas. Pero a ese jugador que soy –que también he sido–, al que aprendió de niño a apostarle al diecisiete negro, al que adora las largas noches de toruro, al que le gusta más el póker que los seguros de vida, le resulta fascinante apostar por las cartas tapadas y esperar el veredicto. No hay juego en el que todos ganen, no hay juego en el que todos pierdan. Y cada vez que se baraja, el naipe trae nuevas verdades. Nadie les garantiza a aquellos que tenían el as, el deseado, que de nuevo les corresponda en suerte al volver a barajar. No elegí este juego que trajo consigo la pandemia ni tampoco pedí jugar. Pero acá estoy, sentado en la mesa, esperando que el crupier mezcle las cartas con esos malabares que siempre he admirado y reparta suerte. Acá estoy.

*Cortesía del autor