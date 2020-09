Capítulo 23: Fin del mundo

Por un momento pienso que ha llegado el fin del mundo. Siento que recorro el túnel aquel del que hablaban, aunque aún no veo la luz ni el final del recorrido. Acepto por un instante que mi madre tenía razón, que el más allá sí existe e imagino que muy pronto seré castigado o premiado.

Lo primero, supongo, porqué no acaté los preceptos en los que tanto me insistieron, me pasé los mandamientos por la faja, no reconocí a los representantes de dios en esta tierra que está a punto de quedar deshabitada. No sé si lo que oigo es un coro celestial o un lamento multitudinario de almas en pena. Me demoro en entender las palabras que me zumban en los oídos: ave maría, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, iesus... Con un esfuerzo descomunal abro los ojos para resolver el misterio y noto que duermo –cosa rara en mí– con la cabeza bajo la almohada. Tardo en comprender que lo hago en un intento por aislarme de aquel sonido que me sacó del sueño y que proviene del piso de abajo, en donde la vecina se ha entregado a la oración. Al parecer ha sintonizado un canal religioso y repite las palabras que un grupo de mujeres en trance entona con emoción. Son las cuatro y media de una mañana que ha comenzado mal.

*Cortesía del autor