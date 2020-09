Capítulo 21: Carmín verdadero

Todo va a estar bien. Así decía, con hermosa caligrafía infantil, el cartel que me sorprendió esta mañana mientras caminaba rumbo al mercado buscando el cielo más allá de los edificios, mirando sin vergüenza a los que me espiaban desde sus ventanas porque no tenían nada más que hacer… o no se les había ocurrido.

Estaba adornado con un arco iris en tonos pastel y dos o tres corazones más rojos que los atardeceres de la cuarentena, sin la niebla mentirosa del esmog. Corazones pintados con carmín verdadero, tan encendidos como el optimismo de aquel niño, de aquella niña, que no parecía hablar desde el deseo sino desde la anticipación. Era una premonición a la que quise aferrarme mientras veía pasar, como zombis, personajes de un mundo en liquidación. Lo agradecí con una sonrisa que se convirtió en un llanto callado, prudente, contenido. Sin embargo, de vuelta, al deshacer los pasos camino a casa y volver a leer el cartel, supe que aquella sentencia, como tantas frases con las que nos calmaban las abuelas, era cariñosamente mentirosa. No pude creerle esta vez, pero la agradecí desde un corazón tal vez menos rojo que los corazones de fantasía que la acompañaban.

*Cortesía del autor