Capítulo 20: Una suma de piezas que encajan

Será el silencio de un mundo que anda a media marcha y que, por momentos, más parece desconectado. Será la fuerza que han tomado los músculos de la lengua –son diecisiete… lo supe hace poco–, que son los que más se ejercitan por estos días y que sueltan con más ímpetu las palabras.

Será la imaginación, alborotada como pocas veces, con ganas de encontrar significados, de maquillar gestos, de exagerar sonidos. Será lo uno, será lo otro, será una suma de piezas que encajan… A la postre, lo cierto es que lo dicho a veces retumba en las paredes, incomoda a quienes comparten con nosotros este encierro impensado, hiere a los que están sacando fuerzas del laberinto profundo de su ser para poner buena cara cuando no dan ganas ni siquiera de asomarla al mundo. Se repiten las preguntas, como el eco. Se agrandan las quejas. Se multiplican los lamentos. Por fortuna, he descubierto que también se multiplica la gratitud. Y que en esas ocasiones en las que es necesario pedir perdón –así son las relaciones humanas: a veces nos equivocamos, a veces lo reconocemos, a veces nos diculpamos– no hace falta decirlo más que una vez. En voz baja. Al oído. Al fin y al cabo, andamos muy cerca los pocos que podemos estar cerca, los que no tenemos que medir en metros las barreras y abstenernos de los abrazos. Andamos muy cerca los unos de los otros y todo suena un poco más fuerte. Para bien y para mal.

*Cortesía del autor