Ejemplo a seguir, hindúes, personas, desecho

“Colombia fue el ejemplo a seguir en innovaciones”. En vez de “ejemplo a seguir” se podría haber escrito “mejor ejemplo”, y si no fue el mejor, para no decir mentiras, “un buen ejemplo”, pero no “ejemplo a seguir”, que sigue siendo expresión no del todo aceptada.



Y digo “no del todo”, porque estas expresiones con la estructura sustantivo + a + infinitivo, como “asunto a discutir”, “problema a revolver”, “ejemplo a seguir”, han ido entrando a la fuerza al español, pero no tienen el visto bueno definitivo de la Academia. Esta entidad, que dicta las normas de uso del español, reconoce que al lenguaje de la economía han penetrado de manera irreversible expresiones como “cuentas a pagar”, “cantidad a ingresar”, “IVA a deducir”.

Sin embargo, la Academia sigue siendo restrictiva con ellas en los siguientes casos: 1) Cuando es fácil evitarla, “Federacafé es el ejemplo a seguir por los gremios” puede cambiarse por “Federacafé es el mejor ejemplo para los gremios”. 2) Cuando la a se puede cambiar por que, o por para, “Hay tres asuntos a resolver”. Mejor: “Hay tres asuntos que resolver”. 3) Cuando se construya con sustantivo y verbo concretos y no abstractos, “Los ladrillos a pegar”. Mejor: “Los ladrillos que hay que pegar”.



Hindúes



“El lugar se vuelve asentamiento temporal para los hindús”. Mejor: “…para los hindúes”. Aunque la Academia acepta que los plurales de sustantivos terminados en u tónica se formen con solo s, como tutús, cebús, tabús, indica que para gentilicios conviene usar plurales terminados en –es, bantúes, manchúes, hindúes. Este último se refiere a quien practica la religión hinduista, pero es también gentilicio de Indostán (Asia).



Personas desecho



“No hay políticas públicas que realmente puedan resolver de fondo la generación de personas deshecho” (Milenio, México).



Lo correcto es “personas desecho”, que así llama el activista Javier Sicilia a quienes han sido desechados (‘excluidos’) por la industria, y no “personas deshecho” (‘que han perdido su forma’).



Varios



“Usted propuso que era innecesario hacer un ajuste en la ley de bancadas”. Mejor: “Usted propuso no hacer ajuste en la ley de bancadas” o “Usted dijo que era innecesario hacer…”. “Esta semana al expresidente se le vio rearmado”. Mejor “… se lo vio rearmado”. El pronombre “le” iría bien en frases como “… se le vio la intención de armarse de nuevo” o “se le vio la indignación”, que no podrían ir con “lo”.



“Juego de Tronos”, mejor, “Juego de tronos”, con t minúscula; “trailer”; mejor, “tráiler”, con tilde; “spin-off”, mejor, “serie derivada”, que puede ser “precuela”, si narra lo que sucedió antes, o “secuela”, si narra lo que sucede después.



Fernando Ávila

Experto en redacción

y creación literaria

@fernandoavila52