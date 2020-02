Lenguaje asertivo, fosa común, siglas, quejas

Juan Guillermo Durán Mantilla pregunta por la diferencia entre “acertar” y “lenguaje asertivo”. Respuesta: “Acertar” es ‘dar en el blanco’, ‘encontrar la respuesta’, ‘obrar con acierto’, mientras que el “lenguaje asertivo” es el que expresa una opinión ‘de manera firme’, con convicción y claridad. Dándole vuelta a la pirinola, podríamos decir que una persona acierta por azar o por conocimiento, por casualidad o por técnica. El caso es que encuentra la solución adecuada.



El lenguaje asertivo, para decir verdades o mentiras, aciertos o errores, es decidido. No admite balbuceos, ni uso de metáforas o eufemismos. Es decirle al pan pan y al vino vino, aunque lo que se afirme sea disparatado.

Los psicólogos generalmente recomiendan el uso del lenguaje asertivo, contundente, completo y preciso, en las relaciones personales, para evitar malentendidos.



Los poetas, en cambio, intentan ser sugestivos, despertar la curiosidad, crear expectativas y sorprender.

Un enamorado asertivo puede decirle a su potencial pareja: “Usted me gusta. Quiero tener una relación más íntima. Si quiere pensarlo, hágalo. Yo ya lo tengo claro”. Un enamorando romántico, en cambio, diría: “Yo no le tengo miedo a nada, pero todavía no me explico por qué tiemblo cada vez que te veo” (tomado de www.frasess.net). El primero usa un “lenguaje asertivo”. El segundo no. Y ambos pueden “acertar”.

Fosa común

Fernando Arango Guarín envía este simpático apunte: Cuando Aida Merlano dijo en la TV que la iban a enterrar en una “fosa común”, no quería decir que fuera ‘colectiva’, sino que era una “fosa común y corriente”, sin mármoles ni otros lujos.

Siglas

Daniel Garavito Poveda pregunta qué tan conveniente es usar siglas como ESCNNA (explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes), como las que manejan en la entidad del Estado en la que trabaja como periodista.



Respuesta: Pueden ser muy útiles para comunicaciones internas, donde todos conocen la nomenclatura. Más allá, para comunicados de prensa, conviene evitarlas.

Quejas

Vicente Cardona Grajales escribe que en los medios informativos se ha vuelto muy cansón el uso del condicional, como “que se convertiría en una de sus cartas” o “se trataría de una especulación”.



Comentario: Los manuales de periodismo desaconsejan el uso de esta forma verbal, porque esconden rumores o hechos no confirmados. Sin embargo, la contextualización de la noticia, que exige antecedentes y perspectivas, hace útil el condicional para estas últimas.



Andrés Alberto Aillón se queja del uso del verbo “fallecer” cuando ocurre una muerte violenta. “Fallecer”, aclara, es cuando uno se va tranquilamente por vejez o larga enfermedad, y no en accidente de tránsito u homicidio.



Comentario: Totalmente de acuerdo.

FERNANDO ÁVILA*

Experto en redacción y creación literaria

Preguntas: feravila@cable.net.co@fernandoavila52