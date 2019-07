¿Cómo se debe escribir besarríos, latinos, alta médica, brasieres?

Mientras aparecía la imagen de las coloridas barcas que se deslizan por el río Atrato, Malú enseñaba que se llaman besarríos, pero en el letrero aparecía la palabra besaríos” (Canal Caracol). La forma correcta de escribirlo, que corresponde a su pronunciación, es besarríos, con la misma doble r intervocálica que llevan aserríos, descarríos, guardarríos, voces que tienen el mismo sonido final de besarríos.

Latinos



Cita de la revista Vea: “(El cine bíblico) casi siempre lo habían hecho los portugueses o los brasileros, y ahora estas historias son contadas por latinos”. Comentario: los portugueses y los brasileros son latinos. Latino es quien habla una lengua derivada del latín, es decir, moldavos, rumanos, italianos, franceses, andorranos, españoles, portugueses, en Europa; ecuatoguineanos, en África, y colombianos, venezolanos, mexicanos, guatemaltecos, argentinos, chilenos, etc., en América.

Alta médica



De la misma revista: “Aunque poco se les ve en público (a Rafael Zea y Juana Arboleda)”, “(Heather Locklear) ingresó a rehabilitación y en mayo le dieron de alta”.

Comentario: aquí se cuelan un le y un les, que no son los pronombres más adecuados, en el buen uso colombiano del idioma, para reemplazar el complemento directo. En el primer caso, es mejor escribir ‘poco se los ve en público’. En el segundo, hay dos opciones para expresar que la actriz salió del centro de rehabilitación: una, usar el sustantivo alta, y escribir ‘le dieron el alta’, similar a como se escribiría ‘le dieron el paz y salvo’, y la otra, usar el verbo ‘dar de alta’, con el pronombre que corresponde al femenino singular, ‘la dieron de alta’, similar gramaticalmente a ‘la dieron por sana’.



En el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, está claramente indicado el significado de estas dos expresiones. Alta es la “autorización que da el médico para la reincorporación de un paciente a la vida ordinaria”. Aunque es vocablo femenino, no se dice ‘la alta’, para evitar la cacofonía. Eso mismo se hace con otras voces femeninas que empiezan con a tónica, ‘el área’, ‘el hampa’, ‘el agua’.



En cuanto al verbo dar de alta, el diccionario académico le da el sentido de “declarar curada a la persona que ha estado enferma”. El pronombre para el complemento directo varía según se refiera a un hombre, ‘el médico lo dio de alta’; una mujer, ‘la dio de alta’; varias personas, ‘los dio de alta’; varias mujeres, ‘las dio de alta’.



Brasieres



Aviso: “Brassieres desde $ 39.990”. Comentario: la palabra francesa brassiere pasa al español en la forma brasier (plural, brasieres). Recordemos que en español no hay dobles. El DLE registra brasier, como “prenda interior femenina para ceñir el pecho”.

FERNANDO ÁVILA*

​Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52