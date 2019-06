¿Cómo se debe escribir Chatbot?

a Fundación del Español Urgente, Fundéu, es una especie de avanzadilla del Diccionario de la lengua española, DLE. Voces que en su momento ha propuesto Fundéu, como bloguero, tuitear, selfi (esta última reconocida como Palabra del Año, en el 2014) han pasado al DLE, para enriquecer el patrimonio léxico del idioma.

La semana pasada, Fundéu propuso escribir chatbot sin cursiva ni comillas, es decir, no como extranjerismo, sino como vocablo español pleno.



Su significado es ‘programa informático con el que se puede mantener una conversación’. Su carácter, sustantivo. Su pronunciación, aguda (chatbót). Su plural, chatbots. Su origen, la unión de chat, ‘intercambio de mensajes electrónicos a través de internet’, y bot, acortamiento de robot, ‘ingenio electrónico programable capaz de realizar diversas operaciones’.



El DLE no solo incluye el sustantivo chat, sino también el verbo chatear, que hasta hace unos años era solo ‘beber chatos’ (vasos de vino), y ahora también es ‘mantener una conversación mediante chats’.



No hay entrada en el lexicón académico para bot, pero sí, y desde hace muchos años, para robot, palabra derivada del checo robota, que significa ‘trabajo’ o ‘prestación personal’.

Algunos medios informativos ya usan la palabra con total familiaridad. “En el 2021 hablaremos más con chatbots que con nuestras propias parejas” (El Espectador), “En Colombia, su chatbot ha atendido 6 % de las consultas que ha recibido la firma en lo que va del año” (La República), “Se usan chatbots, soluciones robóticas capaces de mantener una conversación y ofrecer respuestas en tiempo real” (Dinero), “Los chatbots se caracterizan por ofrecer respuestas inmediatas” (EL TIEMPO).

En Colombia, su chatbot ha atendido 6 % de las consultas que ha recibido la firma en lo que va del año FACEBOOK

TWITTER

¿Hay algo peor que repetir, cuando se escribe un texto cualquiera?, Jorge Rojas Parra.



La obsesión de muchos escribientes es no repetir, cueste lo que cueste. Si en el primer párrafo escriben “la señorita”, buscan sinónimos en Word Reference. Con ellos a la mano, escribirán en el segundo párrafo “la joven”; en el tercero, “la damisela”, y en el cuarto, “la doncella”. Ojalá que no haya quinto, porque tendrían que escribir “la moza”, que es el sinónimo que sigue en la lista.



Es posible que la señorita en cuestión no sea joven, ni tenga ínfulas de dama (damisela) ni sea virgen (doncella). Es lo que pasa con frecuencia en la redacción de noticias con río, que se reemplaza sin ningún reparo por afluente, así se trate del Magdalena, que no es afluente de nada.



Convendría atenuar ese principio de no repetir con esta frase de Napoleón: “La repetición es la más poderosa de todas las figuras retóricas”, y esta otra, de Ángel Zapata, “No importa repetir, si se repite lo que importa”.



FERNANDO ÁVILA

EXPERTO EN REDACCIÓN Y CREACIÓN LITERARIA