Naranja naranja, exconsejero, cuide de, acuso recibo, Jerusalén

Durante una clase de lenguaje en línea, para niños de 3.º, la profesora pidió ejemplos de sustantivo y adjetivo, que comenzaran con la misma letra, y los niños dijeron: “gato gris”, “vestido verde”, “carro caro”... La profesora complacida les decía “¡Muy bien!”, “¡Eso es!”, hasta cuando una niña dijo “naranja naranja”, y la profesora saltó de gozo y dijo “¡Qué buen ejemplo! ¡Una naranja de color naranja! ¡Magnífico!”. Me encantó el ejemplo de la niña, pero mucho más la reacción de la profesora, pues en otro contexto no habría faltado el aguafiestas que lo calificara de redundante.

Redundancia es ‘repetición innecesaria’, y en este caso la primera “naranja” es sustantivo, y la segunda, adjetivo, lo que hace de “naranja naranja” un ejemplo correcto, además de ingenioso. Felicitaciones a los niños y a su profesora. Ojalá quienes hablan tanto de “redundancia”, cada vez que una palabra o un simple sonido se repiten, sigan el ejemplo de estos simpáticos colegiales. Ellos nunca condenarían locuciones tan útiles y amables como “cara a cara”, “una por una”, “de vez en vez”, “de cuando en cuando”, “de domingo a domingo”, etc., que se construyen con repetición intencional de palabras, ni títulos como La bruja Maruja, Rin Rin Renacuajo, Mirringa Mirronga, Aserrín aserrán..., que repiten sonidos musical y festivamente.



Exconsejero



Cita: “Rafael Pardo Rueda, exconsejero de paz de la administración Barco”. Comentario: En este pie de foto del autor del libro 9 de marzo de 1990, habría sido mejor escribir “exconsejero de paz”, y terminar ahí, pues el prefijo ex- significa ‘que dejó de ser’. Si se agrega “de la administración Barco”, hay que quitar el prefijo ex-, pues lo que se pretende informar es que fue consejero (no exconsejero) durante la administración Barco.



Cuide de



Pregunta: Si el verbo cuidar es transitivo y, en consecuencia, no lleva la preposición de, ¿por qué un libro recientemente lanzado se titula Cuida de tu familia? Jorge Rojas. Respuesta: El verbo cuidar, con el sentido de ‘asistir’, ‘guardar’, ‘conservar’, es transitivo, “cuide a su familia”, “cuide su cartera”, pero admite también el régimen de verbo intransitivo, con preposición de, “cuide de su familia”, con el mismo significado. Con el sentido de ‘vivir con advertencia respecto de algo’, es pronominal, y necesariamente va con la preposición de, “cuídate de los ladrones”, “cuídese de los falsos amigos”.



Acuso recibo



Pregunta: ¿Es correcto “acuso recibo”?, Paola Cardozo S. Respuesta: Sí, pues un significado de recibir es ‘avisar el recibo de cartas, etc.’.

Jerusalén



Pista del Megacerebro: “Monte de Jerusalem”. Comentario: El nombre de esta ciudad en inglés es Jerusalem, y en español, Jerusalén, como debió escribirse.



Preguntas: feravila@cable.net.co

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila5