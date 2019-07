¿Se dice genio o genia? ¿Cómo es el uso correcto de 'sino'?

No se ha rescatado el manuscrito de esa genia inédita” (Arcadia).



Genio es palabra masculina, independientemente de si se aplica a hombre o a mujer, “Juan es un genio”, “María es un genio” (no “una genia”). Eso mismo sucede con palabras como desastre, “Luis es un desastre”, “Josefina es un desastre” (no “una desastra”) o as, “Pedro es un as”, “Marta es un as” (no “una asa”).



Hay también voces similares que siempre son femeninas, como hormiga (‘trabajador’), “Julia es una hormiga”, “Julio es una hormiga” (no “un hormigo”) o eminencia, “Isabel es una eminencia”, “Gonzalo es una eminencia” (no “un eminencio”).

Se trata de palabras epicenas. Es una categoría de nombres que se apartan de la norma general, según la cual hay masculino y femenino distintos, como magíster y magistra, marido y mujer, instructor e institutriz.



Categoría diferente del género epiceno es el género común, en el que la palabra es invariable, pero se distingue por el artículo o adjetivo que la antecede, como “el escolta” y “la escolta”, “un accionista” y “una accionista”, “este comerciante” y “esta comerciante”.



¡Claro!, se entiende que la autora, Gloria Susana Esquivel, use “genia” para darle un toque feminista a su discurso y así fortalecerlo. Es justo aclarar que en este propósito no está sola. Esther Tauroni, doctora en Política de Igualdad, defiende el femenino genia. El portal Sin Faltas dice que cada vez es más normal, y se puede considerar válido, el uso de una genio o una genia, bendición que también da la Fundación del Español Urgente, que dice: “Una genio o, incluso, una genia no son de por sí incorrectas y van ganando terreno en la lengua coloquial de algunos países”.

Un letrero callejero dice: “¿Problemas? Con drogas te podemos ayudar”. Sin duda, lo que querían escribir era: “¿Problemas con drogas? Te podemos ayudar”.



Una noticia: “Contó con familiares y víctimas del asbesto”. Mejor: “Contó con víctimas del asbesto y algunos de sus familiares”, pues no hay “familiares del asbesto”.



Una cuña: “La primer cuota la pagamos nosotros”. Mejor: “La primera cuota…”, para que haya concordancia de género. Se usa el apócope, primer, ante sustantivo masculino, “primer puesto”, “primer hijo”, y el femenino, ante sustantivo femenino, “primera vez”, “primera dama”.



Una crónica: “Tenía cinco minutos para subirme al carro sino me dejaban”. Mejor: “Tenía cinco minutos para subirme al carro, si no me dejaban”. Si no, separado, es condicional, “Voy, si no llueve”, mientras que sino, pegado, es adversativo, “No entró a la Nacional, sino a la Javeriana”. El condicional puede ir al comienzo, “Si no llueve, voy”, mientras que el adversativo no. Eso facilita su distinción.



