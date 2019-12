¿Sabe qué quiere decir 'tiquismiquis' y cómo se debe escribir?

Pregunta: Es común oír la expresión “No somos nada”, por decir que ‘estamos mal’. Al haber dos negaciones en la frase, ¿es correcto?, ¿o se debe decir “Somos nada”?, Renato Damiani.



Respuesta: “No somos nada” está bien. Es un buen ejemplo de pleonasmo, figura literaria que consiste en emplear uno o más vocablos innecesarios para el significado, pero enriquecedores en la expresividad.

Otros ejemplos de pleonasmo, perfectamente válidos, son “una de cada una”, “un mendrugo de pan”, “lo vi con mis propios ojos”.



Para el significado, bastaría “una de cada”, “un mendrugo” (todo mendrugo es de pan), “lo vi” (“con los propios ojos” es obvio).



Sin embargo, el lenguaje asertivo no siempre ofrece la posibilidad de dar fuerza a la idea, agregar cadencias poéticas o acudir a giros usuales, como se advierte si al solicitar fotocopias de un documento se usara la forma asertiva y semánticamente suficiente “una de cada”. El fotocopiador quedaría patidifuso.

La quinta entrega de la saga Amor Incontrolable se llama ¡No somos nada! Un libro ecológico del argentino Juan Manuel Benites se titula No somos nada. La canción emblemática del grupo roquero español La Polla, dedicado a criticarlo todo, es ¡No somos nada! El blog del argentino Marce D’Onofrio tiene por nombre No somos nada. Un cuento del uruguayo Leo Maslíah se titula ¡No somos nada! Y para no alargar infinitamente la lista, el psicólogo español Rafael Santadréu, gurú de la felicidad, tiene un video de autoayuda llamado No somos nada.



Presuntamente



Queja: “Presuntamente habría lanzado”, como dicen en TV, es redundante. Lo correcto es “presuntamente lanzó” o simplemente “habría lanzado”, Andrés Alberto Aillón Diazgranados.



Comentario: Tiene toda la razón.



Guavatá



Queja: “En la lista de municipios colombianos con nombre de una sola vocal, publicada en ese diario el jueves pasado, figura Guavatá, que tiene dos vocales, la u y la a”, Teresa de Cortés.



Respuesta: También tiene toda la razón. No debe estar al lado de Charalá, Málaga y Matanza, que solo tienen la vocal a.

Tiquismiquis



Pregunta: ¿Se escribe “tikis mikis” o “tiquis miquis”?, Gloria Rodríguez, Madrid.



Respuesta: La Academia prefiere tiquismiquis, en una sola palabra, pero admite también tiquis miquis, en dos. La expresión viene del latín burlesco tichis michis, que significa ‘para ti y para mí’, frecuente en conversaciones conventuales. Se refiere a ‘pequeñeces que afectan a alguien de manera desproporcionada’, “Pepita tiene muchos tiquismiquis”, y a la ‘persona escrupulosa’ o que presenta muchos reparos o inútiles protocolos para hacer algo, “Pepito es muy tiquismiquis”.



Es



Cita: “(El Puente Pumarejo) será el más ancho de América Latina”. Mejor: “… es el más ancho”.

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co