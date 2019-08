¿Cuándo se debe escribir quien o que?

Sobre la pronunciación de ‘Egan’, nombre de origen irlandés, podría evitarse la polémica, unificando en los medios informativos la pronunciación en español (‘égan’), sin insistir en que se pronuncie en inglés (‘ígan’), como se ha hecho con el nombre de James Rodríguez, que nadie pronuncia ‘yéims’, en inglés, sino ‘jámes’, en español.

Quien y que

Una muy mencionada placa dice: “Colombiano ejemplar quien regresó al Senado para seguir trabajando por el país”. Comentario: se ha hablado mucho y en muchos medios sobre la falta de la coma explicativa antes de la palabra quien, “Colombiano ejemplar, quien regresó (…)”, pero se ha hablado muy poco de la otra opción que da la Academia: cambiar el pronombre quien por la conjunción que, como solución más adecuada. Hay toda una generación de redactores enemigos de la palabra que. Les dijeron en la universidad que no usaran tan feo vocablo, que era más una infamia que una caída de estilo. Más aún, les resaltaron con lápiz rojo cada que utilizado en sus trabajos universitarios, y les bajaron la calificación por el uso de cada uno de ellos, fuera este correcto o incorrecto.

Argos, que en paz descanse, habló muchas veces del ‘quienismo’. Llamaba así el error de estar cambiando el término que por el supuestamente más elegante quien, cuando no tocaba.



Así, a veces se usaba referido a cosas, “(…) el edificio de Avianca, quien se incendió en 1973”, “(...) la Junta Directiva, quien es la única que puede autorizarlo”; a veces a animales, “(...) el toro de Miura, quien fue indultado este domingo”, “(...) el oso de anteojos, quien se alimenta de bromelias”, casos todos ellos en los que lo indicado, sencillo y elegante es que.



También para referirse a personas queda muy bien el pronombre que, “Su Majestad el rey, que Dios guarde” (frase del protocolo real español), “Padre nuestro, que estás en los cielos (...)” (comienzo de oración que enseñó Jesús a sus discípulos).



El ‘quienismo’ se presenta también cuando se cambia la conjunción que por el pronombre quien, afectando no solo el léxico, sino también la sintaxis, pues el pronombre va bien en la frase subordinada explicativa, “Pedro Pérez, a quien se le confía el dinero”, “Marta López, para quien es la mejor decisión”, pero no en frase adjetiva, “el senador que es liberal”, donde “que es liberal” es el adjetivo, como se ve si se reduce a “el senador liberal”.

Por eso, son incorrectas frases como “la señora quien sirve los tintos”, “el funcionario quien recibe las facturas”, “el colombiano quien regresó al Senado”. En todos esos casos hay que cambiar el pronombre quien por la conjunción que.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52