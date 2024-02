Ortografía / ¿Cree que escribir exabogado y exgerente es correcto? Sí y no 

Cita: “El chileno Gustavo Piñera fue expresidente en dos ocasiones...”. Comentario: pues si fue expresidente en dos ocasiones, debió ser porque fue presidente en dos ocasiones, y esto último es lo importante. El prefijo ex- significa ‘que dejó de ser’. Si dejó de ser, reitero, es porque fue. Y lo que importa para la historia es que fue presidente de Chile en los períodos 2010-2014 y 2018-2022, y no que dejó de serlo. Por favor, queridos redactores de radio y televisión, tengan en cuenta estos detalles de precisión al redactar sus noticias. Ex- no se usa para muertos, sino para vivos. No tiene sentido decir, por ejemplo, “el expapa Juan Pablo II fue canonizado”, sino “el papa (1978-2005) Juan Pablo II fue canonizado”. No tiene sentido decir “el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen tuvo mucha paciencia con sus opositores”, sino “el presidente colombiano (1974-1978) Alfonso López Michelsen...”. También les recomiendo que eviten inexactitudes como “el exalcalde Enrique Peñalosa firmó de decreto para el ingreso gratuito de militares a TransMilenio”. Los exalcaldes no firman decretos. Lo hacen los alcaldes, “el alcalde (2016-2019) Enrique Peñalosa firmó...”.

Vivos

Volviendo al asunto de que los expresidentes no son los muertos sino los vivos, pueden usar la palabra expresidente para referirse a César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, pero no para referirse a Belisario Betancur o a Virgilio Barco, de quienes pueden decir, por ejemplo, “el entonces presidente Virgilio Barco”, si ya han mencionado la época en que lo fue, o precisar su período de gobierno, “Belisario Betancur, presidente de Colombia entre 1982 y 1986”. Tampoco se debe usar ex- para referirse a profesiones, “exabogado”, “exarquitecto”, “exmédico”, pues la profesión no se pierde, sino para referirse a cargos, “exvicepresidente”, “exgerente”, “exdirector”. Cuando se trata de militares o clérigos retirados, lo apropiado es decir “el general en retiro Mario Montoya” y “el sacerdote secularizado Gonzalo González”, por ejemplo.

Prefijos

El prefijo ex- se escribe pegado ante nombre univerbal, o sea, de una sola palabra, expapa, exministro, exalcalde, excomandante, exalumno; con guion, ante mayúscula, ex-IBM, ex-Farc, y ante cifra, ex-9, ex-10, y separado ante nombre pluriverbal, es decir, de varias palabras, “la ex primera dama Lina Moreno se convierte en la escudera de la causa de Uribe”, “la ex primera dama María Juliana Ruiz es coordinadora de la One Young World”. Esta misma norma se aplica a los demás prefijos, como super-, superestructura, super-8, super buena persona; vice-, vicepresidenta, vice-04, vice gran canciller; seudo-, seudónimo, seudo-Einstein; seudo perímetro urbano; ante-, antediluviano, ante-100, ante Primera Guerra Mundial...

Perú

Leo en Mitad monjes, mitad soldados, Planeta, 2023, frases como “le llamaba la atención que gente bien de Lima se ponga a vender periódicos en las calles”, “se hacía asesorar por un profesor de educación física a fin de que no haya lesiones”, “Me ordenó que me desvistiera por completo y me pidió que abrace una enorme silla”. ¡Extraña forma de combinar tiempos verbales! ¿Por qué el autor no usará los subjuntivos? En el primer caso debió escribir “... se pusiera a vender periódicos...”; en el segundo, “... a fin de que no hubiera lesiones”, y en el tercero, “... y me pidió que abrazara una enorme silla”.

FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavPreguntas: fernandoavila1952@hotmail.com

Más noticias