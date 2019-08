¿Cuándo se debe usar de manera correcta: Que, de que, va, les?

Cita: “Implicaba darse cuenta que de esta materia que tanto te interesaba, no sabías nada”. Comentario: por evitar el dequeísmo se cae muchas veces en el queísmo, que es la omisión de la preposición ‘de’ en verbos que la requieren.



Es bien sabido el truco de preguntar ‘qué’ o ‘de qué’ para descubrir si el verbo lleva preposición ‘de’.

Si se hace con verbos como ‘dijo’, ‘piensa’, ‘cree’, las preguntas no llevan preposición ‘de’, ¿Qué dijo? “Dijo que le había gustado la película” (no “… de que le había gustado”). ¿Qué piensa? “Pienso que voy a ganar” (no “… de que voy a ganar”). ¿Qué cree? “Cree que va a perder” (no “… de que va a perder…”).



En cambio, si se hace la pregunta con verbos como ‘habló’, ‘se quejó’, ‘se dio cuenta’, las preguntas llevan preposición ‘de’, ¿De qué habló? “Habló de sus viajes” o “Habló de que había viajado por muchos países”, ambas con ‘de’. ¿De qué se quejó? “Se quejó de lo poco que la quiere” o “Se quejó de que la quiere muy poco”, ambas con ‘de’. ¿De qué se dio cuenta? “Se dio cuenta de sus cualidades” o “Se dio cuenta de que tiene muchas cualidades”, ambas con ‘de’.



La frase citada al comienzo podría haberse escrito así: “Implicaba darse cuenta de que no sabías nada de esta materia…”, para no caer en el queísmo.



Aparte, la coma no debe separar elementos esenciales, como el complemento de materia y el verbo. No debe escribirse “de esta materia, no sabías nada”, sino “de esta materia no sabías nada”.

Va

Cita: “La Educación en Paz de Ariporo vá por el Camino correcto”.



Comentario: en este eslogan hay más mayúsculas de la cuenta y una tilde de más. La forma correcta es: “La educación en Paz de Ariporo va por el camino correcto”. El verbo “va”, por más énfasis que se le quiera dar, no lleva tilde.



Los únicos verbos monosílabos con tilde son ‘dé’ y ‘sé’, “Dé la información correcta sobre el municipio”, claramente distinto de “De la información correcta sobre el municipio, depende que haya más turismo”, “Sé parte de Paz de Ariporo” es claramente distinto de “Se parte de Paz de Ariporo y se llega a Yopal”. Se trata de tildes diacríticas, que ningún otro verbo monosílabo tiene.

Otros

“A este nivel subirá el arancel que Estados Unidos ya le cobra a importaciones de China”. Mejor: “… ya les cobra a importaciones…”.



“En 1936 decide probar suerte en La Habana y tuvo que sobrevivir vendiendo frutos. Mejor “… decide...” y “… tiene…”, todo en presente histórico, o “… decidió…” y “… tuvo…”, todo en pasado.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52