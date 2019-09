¿Cómo escribir bien colocar, baipases, bíceps o tríceps?

En el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, hay 44 definiciones de poner, mientras que apenas hay 6 de colocar. Al buscar la primera definición de colocar dice ‘poner’. Y al buscar la primera definición de poner dice ‘colocar’.



Uno diría que son lo mismo, pero no, 44 significados contra 6 ya es una buena diferencia. Uno no “se coloca bravo”, ni “se coloca berraco”, ni “se coloca rojo”. En todos esos casos “se pone”.

“Ponga la mesa” (‘mantel, platos, cubiertos’) no es lo mismo que “coloque la mesa” (‘acomódela’ en su puesto). “Pongamos por caso” (‘supongamos’) no se expresa igual con un “coloquemos por caso”. “Me puso en un aprieto” no tiene como opción “me colocó en un aprieto”. Le “puso un telegrama” (vía Telecom) no es lo mismo que “le colocó un telegrama” (encima del escritorio). “Ponga un negocio” (‘establezca’) no se expresa igual con “coloque un negocio”. “Puso el radio” (lo prendió y lo sintonizó) no es lo mismo que “colocó el radio” (en su puesto). “Lo puso en peligro”, “se puso a leer”, “se puso a estudiar" no tienen el mismo significado si se dicen con "se colocó...”.

Ahora, el verbo colocar no registra en el DLE, edición 2014, frases hechas, tópicos o clichés, como sí poner, que registra 22, como estos: “Se pone colorado”, “Se pone rojo”, “Vamos a poner en claro este asunto”, “Se lo puso por delante”, “Nos lo pusieron por encima”, “Lo pondré al corriente”, “Las pondremos al tanto”, “Tengo que ponerme al día”. No es lo mismo “se me puso” (‘me lo imaginé’) que “se me colocó”. ¡Póngale la firma!



Baipases



Cita: “Implantan tres baipás al rey emérito Juan Carlos de España”. Mejor: “... tres baipases...”. El Diccionario panhispánico de dudas, 2005, aclara que el plural de baipás (del inglés, by-pass) es baipases.



Bíceps



Pregunta: ¿Por qué hay que tildar bíceps, si se trata de una palabra aguda terminada en s?, Jorge Fernando Rojas Parra.



Respuesta: Porque la norma completa es que no se tildan las palabras graves que terminan en las vocales a, e, i, o, u, como Ana, Pepe, Pili, loco, sudoku; ni en an, en, in, on, un, como traigan, recen, esmoquin, canon, sumun, ni en as, es, is, os, us, como ratas, memes, iris, rangos, versus. Nótese que no se incluyen otras terminaciones, como ps o ts, en palabras como bíceps, tríceps, pívots, graves que no tienen ninguna de las 15 terminaciones dichas y que, por eso, sí llevan tilde.



Enseñanza



“Solo borro trinos cuando cometo errores de ortografía”, Margarita Rosa de Francisco.



Fernando Ávila*

*Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52