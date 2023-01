En el año 2022 se enriqueció el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, con 3.152 novedades. No se trata de un aumento de 3.152 palabras, pues la cifra incluye también supresiones y enmiendas a artículos ya publicados. En todo caso, estas 3.152 novedades son muchas, y constituyen apenas lo correspondiente al año 2022. Ya se habían hecho 5 actualizaciones similares, desde el año 2017.

Es importante tener en cuenta lo que estos cambios significan en la vitalidad de nuestra lengua, pues son la mejor muestra, la más asequible al público, de que las voces españolas nacen, crecen, se reproducen, mueren y, a veces, perduran por los siglos de los siglos. El español es, pues, una lengua viva. Está más viva que nunca.

Desafortunadamente

Eso permite entender que la gramática que usted estudió en el colegio le sirve como base de la que sigue estudiando a lo largo de la vida, pero no como arma para aferrarse a lo que antes era correcto o estaba prohibido, y ahora no.

Hay quien insiste en imponer a sus alumnos, subordinados y amigos las normas de cuando estaba en el colegio, sin percatarse de que cambiaron o haciendo caso omiso de ese cambio. Que “destruído” debe tildarse para disolver el diptongo, que vicepresidente no puede variar para el femenino, que desafortunadamente no existe. Consulte, actualícese y sorpréndase: Hoy se escribe destruido, sin tilde; vicepresidente admite la opción vicepresidenta para mujer; desafortunadamente sí existe, y aparece con lema azul en el DLE.

Habemus

Aparte de que en la última década han sido publicados nuevos diccionarios normativos, como el de americanismos y el panhispánico de dudas, el tradicional, el DLE, hace estas adiciones y hay muchos que no se dan cuenta.



Entre las palabras nuevas incluidas en diciembre del 2022 están las siguientes: habemus, tomada de la frase latina habemus papam, ‘tenemos papa’; “habemus ministro”, o a veces imitando el latín, “habemus ministrum”, “habemus nicotinam”. Se escribe en letra normal (redonda) con minúscula inicial, como coronavirus, ángelus, cactus, campus, estatus, idus, igualmente derivadas del latín.

Garciamarquiano

Ya habíamos incluido en esta columna la palabra garciamarquiano como adjetivo válido para referirnos al estilo de García Márquez. Argumentamos su uso frecuente y su similitud con otras voces similares registradas con lema azul en el DLE, como rousseauniano, para referirnos al estilo de Juan Jacobo Rousseau, y picassiano, para referirnos al estilo de Pablo Picasso. ¡Nada más justo que incluir también garciamarquiano en estas adiciones del 2022!

Otras

También se incluyen ruralizar, ‘dar carácter rural’; conspiranoico, ‘relativo a la conspiranoia’, ‘que tiende a la conspiranoia’, “es un conspiranoico obsesivo”; edadismo, ‘discriminación por razón de la edad’; brecha, ‘distancia entre grupos sociales’, y micromachismo, ‘machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones generalmente inconscientes’.



El léxico médico tiene novedades, como cortisol, hiperinmune, lidocaína y monodosis”.



Entre la terminología gastronómica hay nuevas acepciones de sancocho, compango, panetone y panetón; en la zoológica, nuevos nombres, dingo, facóquero y mantarraya, y en la tecnológica, nuevas y numerosas locuciones, macrodatos, puntocom, videojugador, y expresiones de comercio electrónico, minería de datos, obsolescencia programada y vida útil.



FERNANDO ÁVILA

*Experto en redacción y creación literaria

