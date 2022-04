Estos cuentos, amenos en el doble sentido de que “entretienen y hacen pasar el tiempo de manera agradable”; y “lugar que resulta placentero por su vegetación” (RAE), son historias de sucesos rurales y urbanos que permanecen y palpitan en sus intensos diálogos cotidianos de hoy. Recuerdos de infancia y de otras épocas nacionales, y duelos verbales del presente, sus situaciones palpitan como las puntas de los icebergs de la memoria de una generación, debajo de las cuales flotan como boyas gigantescas los nudos de la historia del país de los últimos setenta años.

A lo largo de sus páginas estos relatos van destilando los hilos de la geografía de la violencia que unen el campo y la ciudad, las veredas y los barrios, las cocinas y los cuartos de baño de las casas campesinas y de la clase media ilustrada, con una finura reveladora de que esa memoria y esa historia permanecen en nuestros propios cuerpos, palabras y estados de alma.



Su diáfana contundencia parece estar en que esas historias no son el pasado: están encarnadas en lo que somos, en lo que han resultado ser nuestros vecinos y amigos, quienes desde sus éxitos y sus fracasos condensan las contradicciones de una historia intrincada que nos ha transformado a todos, y nos pone al lado, en una cotidianidad paradójica de lentitud y de torbellino, de gentes que son al mismo tiempo buenos vecinos y delincuentes, gerentes y paramilitares, políticos corruptos e intelectuales, mendigos y políglotas, fantasmas o cuerpos presentes y elusivos; hasta el punto de no podernos ver en el espejo de nuestra cotidianidad: “Y cuando estuvo seguro de que no perdería el equilibrio caminó hasta el baño, encendió la luz, se miró en el espejo y, aunque parezca increíble, no se vio” (203).



Son historias tejidas sobre los abismos que se abren entre el vacío existencial del presente y el peso del oscuro pasado, con la tensión de una escritura que ha ido acumulando lúcidas páginas en torno al rescate de algún sentido en las aguas encontradas del mar helado de la política, la gastada retórica de la izquierda ilustrada de los años 70, la crueldad de los despojadores de tierras, el cinismo de los dirigentes partidistas y de los banqueros, el realismo femenino ante los hechos cumplidos, y los laberintos de un amor que se ahoga en la creciente de las violencias superpuestas desde la debacle de la violencia de los años 50, represadas por una modernidad urbana y contemporánea cuya cotidianidad resulta asfixiante.



Los cuentos de Escobar nos abren ventanas hacia la vida campesina arrasada por la política conservadora de sangre y fuego cebada en los campesinos de entonces y renovada por el paramilitarismo, hacia el tránsito generacional de las élites bogotanas, desde las pequeñas historias diarias de individuos cuyas vidas han ido pasando del campo a la ciudad, de la vida hacia la muerte, o del olvido hacia esta memoria que los rescata con una escritura austera, de diálogos intensos, certera en la caracterización de los espacios donde se resumen –en el sentido de condensación pero también de desagüe por el sumidero de impotencia de la lucidez con que urde el relato–, y en la revelación de qué nos ha sucedido como sociedad, cuál es la densidad de las aguas que han pasado bajo los puentes, y qué cosas y huellas flotan en la espuma de nuestras formas de hablar.

'En pocas palabras' es editado por Seix Barral. Foto: Archivo particular

Sus páginas arrastran una aguda memoria plasmada no solo en sus temas, sino en las formas de dialogar o de recordar de colombianos militantes o simpatizantes políticos, lectores, cónyuges, parientes y amigos del último medio siglo, cuyos periplos de vida podrían seguirse en el tránsito de sus metáforas bucólicas, que va hasta sus expresiones irónicas y de fino humor: “No hay que ensillar las bestias antes de traerlas” –205–; “Zona, como decían los hippies de mi época” –187–; “la verdad siempre es concreta” (“nadie entendió qué tenía que ver el hecho de que la verdad fuera concreta con la proclamación de las candidaturas...” –196–); “discrepo porque un par de golondrinas no bastan para dar por hecho que llegó el verano” –223–; “el corte de su falda, que apenas le cubría las rodillas, permitía adivinar los contornos de unas piernas capaces de reblandecer al más misógino de los anacoretas” –171–.



Son expresiones de los bogotanos de clase media y alta que se lanzaron al mundo de la adultez en los años 60 y 70, aún enredada en los laberintos retóricos de los piedracelistas; o que padecen de forma silenciosa e inexorable el lento enloquecerse como seres refugiados en la revisión escondida de la contabilidad de sus negocios extinguidos hace años (“Veinticinco años después”. 211-216). Las cuales abren preguntas sobre el ser de la mujer en todos esos cambios, a través de picantes diálogos del escritor-personaje con su vívida y decidida esposa, o evocaciones de compañeras, amantes, madres o abuelas que en los relatos sustituyen a los hombres desaparecidos, asesinados o refugiados en sus palabras, y enfrentan las tareas inaplazables de recomenzar, no olvidar e incluso de tomar venganza; o de interpelar, cuestionar o negar, no sin sus propios intereses, a nombre de la coherencia cotidiana, la verdad de esos destinos personales.



Sus diálogos entreveran, como ecos apenas susurrantes, voces como las de Chejov, pero también las del Cortázar, de Rayuela, o incluso las de un Nietzsche con su aguda crítica a los pensadores patriarcales, recordado en uno de los sainetes domésticos más palpitantes dentro de estos cuentos bogotanos: “Los intelectuales, y especialmente los de izquierda, holgazanes mimados en los jardines del saber” (217). O el alivio lúdico de tanta tragedia, en salidas como las del poeta Prévert: “Le pasaba lo de siempre. Se sentaba a escribir como todas las mañanas, y no sabía sobre qué escribir. (...) Estaba releyendo el escrito, porque quería agregarle algunas notas sobre la relación que existe en toda obra entre la realidad y la fantasía, entre la verdad y la mentira, entre lo que ocurre y lo que uno desearía que ocurriera, cuando oyó el eco aterrador de una carcajada mefistofélica. Se asomó a la ventana y vio que el muchacho del violín le daba un beso a la muchacha del oboe, y que, por encima de sus cabezas, agitando sus alas en señal de despedida, el pajarraco se desternillaba de la risa” (128).



Son espléndidas formas narrativas que nos pasean por los mundos domésticos más íntimos, donde se descifran las historias en la memoria del cuerpo palpitante, marcada por los guayabos, las ojeras, las barbas hirsutas o los accidentes de la piel que se agigantan al enfrentarse al espejo al amanecer, después del encuentro sexual, de las disputas verbales de la víspera con la mujer, o del espanto de una noche de lluvia y de cansancio manejando por las carreteras de la sabana...



A lo largo de estas páginas, en efecto, vamos entendiendo que lo que nos ha pasado nos posee, que está instalado en nuestra forma de vivir, y que pesa como un lastre profundo de país, que nos hace recordar al poeta Ungaretti: “Se lleva el infinito cansancio de este principio que cada año desencadena la tierra”.



Así, estos 31 cuentos, algunos brevísimos, hacen virtud de su aparente y proclamada dispersión, en tanto fragmentos ilustrativos de qué y cómo va la vida en este país “que está en la olla” (201), pero que atesora tesón, lucidez y potencia liberadora y renovadora con buena literatura como esta.



Coloquiales, son, precisamente por eso, flashes sobre lo que somos y lo que hemos sido, los cuales nos iluminan fugazmente y nos ofrecen las claves personales y colectivas de las actuales espirales de violencia y sinsentido, pero también de la persistencia de un autor que no transige en la búsqueda de la verdad de sus días, que son los nuestros...



HERNÁN DARÍO CORREA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO