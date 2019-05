Feria Internacional del Libro de Bogotá y sus novedades más vendidas

La Cámara Colombiana del Libro y Corferias informaron los libros que fueron noticia, al cierre de la gran fiesta anual alrededor de la lectura, según el reporte entregado por algunas de las editoriales.



Círculo de Lectores (Intermedio Editores)



1. Diccionario de la Vida, Juan Gossain

2. Mensajes del más Allá, Ayda Luz Valencia

3. Los Néctares de Leo cocinero, Leonardo Moran

4. Cuentos que ni pa´ qué le cuento, Ivan Marin

5. Las palabras más bellas, Juan Gossain

***



Librería Pabellón Colombia, 200 años (ACLI)



1. La batalla por la paz, Juan Manuel Santos.

2. Memorias de un hijueputa, Fernando Vallejo

3. Historia mínima de Colombia, Jorge Orlando Melo.

4. Historia de Colombia y sus oligarquías, Antonio Caballero.

5. Brújula para el mundo contemporáneo, Diana Uribe.



***



Planeta



1. Akelarre, Mario Mendoza.

2. La batalla por la paz, Juan Manuel Santos.

3. El milagro metabólico, Carlos Alberto Jaramillo Trujillo.

4. Siquiera tenemos las palabras, Alejandro Gaviria.

5. Salón 8, Yokok Kenji Díaz.



***



Penguin Random House



1. Memorias de un hijueputa, Fernando Vallejo.

2. Sí, si es contigo, Calle y Poché.

3. Mi historia, Michelle Obama.

4. Brújula para el mundo contemporáneo, Diana Uribe.

5. A dos metros de ti, Tobias Laconis.



***



Norma



1. Simón no quiere tomarse la sopa, John Fitzgerald.

2. Mi cumpleaños de suerte, Keiko Kaeza.

3. Wal descubre a los bucaneros, Ignacio Barrera Kelly.

4. El vértigo de los pájaros, John Fitzgerald.

5. Cuando despierte el viento, María Fernanda Heredia.



***



Siglo del Hombre



1. Paz en la guerra, Tatiana Duplat.

2. Amares, Eduardo Galeano.

3. Claus y Lucas, Agota Kristof.

4. La fruta del borrachero, Íngrid Rojas Contreras.

5. Vi. Una mujer minúscula, Kim Thúy.



***



Fondo de Cultura Económica



1. Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll y Rébecca Dautremer.

2. Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra, Oliver Jeffers.

3. ¡Nunca más esclavos! Una historia compara de los esclavos que se liberarons en las Américas.

4. Cómo tener siempre la razón. Columnas sobre ciencia y sociedad,

Moisés Wasserman.

5. Crónicas de una mujer de 1.49. Antología periodística, Emilia Pardo Umaña.



***



Rey Naranjo



1. Verde tierra calcinada, Juan Miguel Álvarez.

2. Vivir sin reglas, Ariel Levy.

3. El libro de la tristeza, Gabril Ebensperger.

4. Los Simpson y la filosofía, Mark T. Conard & Aeon J. Skoble.

5. La liga de los filósofos, Charles Pépin y Julien Berjeaut.



***



Urano



1. Los cuatro acuerdos, Miguel Ruíz.

2. Si lo crees, lo conseguiras, Melissa Álvarez.

3. La flor amarilla del prestidigitador, Gustavo Tatis Guerra.

4. Mente millonaria, Gerardo García Manjarrés.

5. ¿Y si fuéramos nosotros?, Becky Albertalli.



***



Océano



1. A través de mis pequeños ojos, Emilio Ortiz.

2. Historia mínima de Colombia, Jorge Orlando Melo.

3. Las 48 leyes del poder, Robert Greene.

4. El camino del Lobo. Domina el arte de la persuasión, la influencia y el éxito, de Jordan Belfort.

5. La voz de tu alma, de Lain García Calvo.



***



Panamericana



1. La guerra de los cielos, Fernando Trujillo y César García.

2. Vamos a comprar un poeta, Afonso Cruz.

3. El viaje del príncipe, Octavio Escobar.

4. Y tú, ¿cómo estás?, Jairo Buitrago.

5. Lo que nunca te dije, Antonio Ortiz.



***



Grupo Penta



1. Opus Gelber, Leila Guerriero.

2. El teatro Rebeca, Rébecca Dautremer.

3. Plano americano, Leila Guerriero.

4. Serotonina, Michel Houellebecq.

5. Las ricas horas de Jacominus Gainsborough, Rébecca Dautremer.



***



Laguna



1. Memorias por correspondencia, Emma Reyes.

2. El rastro, Margo Glantz.

3. Hecho en Saturno, Rita Indiana.

4. Los cristales de la sal, Cristina Bendek.

5. El baile de San Pascual, Camilo Vieco.



***



La diligencia



1. Diseño de interiores, Fátima Vélez.

2. Sueños de raspachín, Matías Godoy.

3. La sotana y la espada, Gabriela Pinilla.

4. Virus tropical, Power Paola.

5. Gráficas Molinari, José Ruíz Díaz.



***



Revuelta editorial



1. El pornógrafo, Hank T. Cohen.

2. Puro veneno, antología gráfica de la revuelta, Valija de Fuego.

3. Libro de hallazgos, Jessica Chiquillo.

4. A orillas de la noche, Daúr Nachkebia

5. Pogo, Mauricio Montes.



***



Editorial Universidad Javeriana



1. Múltiples y originales. Arte y cultura visual en Colombia, años 70. María Sol Barón y Camilo Ordóñez Robayo.

2. El exterminio de la Isla de Papayal. Etnografías sobre el Estado y la construcción de paz en Colombia, Juan Felipe García Arboleda.

3. El tonto y los canallas. Notas para un republicanismo transmoderno, Santiago Castro-Gómez.

4. Platón y Homero. Diálogo entre filosofía y poesía. Alfonso Flórez.



***



Babel



1. Nunca se olvida, Alejandra Algorta, ilustraciones de Iván Rickenman

2. Nosotros, Paloma Valdivia

3. No, no fui yo, Ivar Da Coll

4. Bestiario de las emociones, Adrienne Barman

5. No!, Martha Altés



***



Palabra Libre



1. Abril nace en enero, Armando Caicedo.

2. De la tierra del Hielo a la Tierra del Fuego, Enrique Córdoba Rocha.

3. El niño que me perdonó la vida, Armando Caicedo.

4. El hijo del curandero, María Valle Torralbo.



***



Libros Uniminuto



1. Más allá de los conocimientos, Harold Castilla.

2. Prensa Contrapoder, Lina Leal, Sonia Torres y Ángela Téllez.

3. Agroecología: Experiencia comunitaria para la agricultura familiar en Colombia, Álvaro Acevedo.

4. Cartilla y guía sobre violencia intrafamiliar



***



Páginas de Espuma



1. Pelea de gallos, María Fernanda Ampuero.

2. Siete casas vacías, Samanta Schweblin.



***



Sílaba



1. Contra el poder. Alberto donadío y el periodismo de investigación, Juan Serrano.

2. Transterrados, Consuelo Triviño Anzola.

3. Alejandra la poeta que murió de su vestido azul, Carlos Luis Torres Gutiérrez.

4. Los guardianes de la sabiduría ancestral, Wade Davis.

5. Museos del cuerpo, Luis Fernando Afanador.



***



Luna



1. El nuevo sentimentario, autores varios.

2. A dónde los días, Óscar Domínguez.

3. La poética de la infancia, Yolanda Reyes.

4. Hacía una literatura sin adjetivos, María Teresa Andruetto.

5. Del amor del olvido, Darío Jaramillo.



***



Editorial 531



1. Estancia, Michelle Rincón

2. La vida es un hueco, Harold Trompetero y Andrés Moya.

3. Polvo eres, Cristian Cipriani.



***



Legis



1. Procedimiento tributario, César Camilo Cermeño, Sonia Andrés, Juan Camilo De Bedout y Carlos Mario Clopatofsky.

2. Convenios para evitar la doble imposición, Luis Orlando Sánchez, Jaime Vargas y Andrés Parra.

3. Nuevo código general disciplinario, Editores Legis.

4. Evidencia y prueba, Luis Fernando Ramírez Contreras.

5. La aplicación del principio de igualdad salarial, Carlos Ernesto Molina Monsalve.



***



Calixta editores



1. Violeta, Álvaro Vanegas.

2. Antes del juglar, Jorge Ignacio Garnica.

3. Ser de alto impacto, Henry Rodríguez.

4. La sombra del espíritu, Iván Sánchez

5. Verbedins, Dalvareze.