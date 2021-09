La historia secreta de la Feria del Libro de Madrid

El viernes 10 de septiembre comienza la Feria del Libro de Madrid, cuyo país invitado este año es Colombia, en medio de un debate por la ausencia de muchos autores representativos de nuestras letras.

La polémica se desató desde varios frentes, el portal Los Danieles habló el domingo por la mañana de “una lista negra de autores críticos” con el Gobierno, y WMagazín, de Winston Manrique Sabogal, tal vez uno de los más importantes periodistas literarios en Iberoamérica, colaborador permanente de El País y el suplemento literario Babelia, presentó un completo informe en el que resaltaba ausencias notables como las de Héctor Abad Faciolince, Laura Restrepo, Fernando Vallejo, William Ospina, Santiago Gamboa, Pablo Montoya, Piedad Bonnett o Pilar Quintana. Otros autores, como Evelio Rosero, Tomás González y Juan Gabriel Vásquez, habían declinado la invitación.



Las palabras del embajador, Luis Guillermo Plata, atizaron el fuego al asegurar que “se ha tratado de tener cosas muy neutras”. Y, aunque luego se disculpó por no haber usado los términos correctos, las llamas ya habían crecido, la noticia se había desbordado por varios medios y los escritores que iban a asistir se vieron involucrados en una situación inédita.



Varios de los autores invitados, como Melba Escobar y Margarita García Robayo, se retiraron. Otros, como María Emma Mejía y Juan Esteban Constaín, aclararon que participan, pero al margen del Gobierno. “Al fin y al cabo quedaron mal con los que invitaron y con los que no”, resume Pilar Reyes, directora Penguin Random House, tal vez la editora más importante de Iberoamérica.



Ella, precisamente, fue una de las personas que no tuvieron en cuenta. Pero no siempre fue así. Antes le pidieron su consejo y asesoría.

Antes y después

Eso sucedió hace varios meses, cuando estaban comenzando a organizar la feria. La embajadora era Carolina Barco y se asesoró de colombianos que conocen el mundo de los libros en España, como Reyes y Martín Gómez, delegado del Instituto Caro y Cuervo. El Ministerio de Cultura era el encargado de la participación de Colombia en la feria madrileña.



Inicialmente se iba a celebrar en mayo de 2020, pero la pandemia obligó a aplazarla. Se fijó septiembre de ese año como la segunda fecha, pero de nuevo fue necesario

postergarla hasta este mes.



Mientras tanto, otros cambios tenían lugar entre bambalinas. El Ministerio de Cultura se hizo a un lado porque no podía invertirle el presupuesto necesario y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo asumió. La Cancillería informó a este diario que “la participación literaria de Colombia en la Feria es de aproximadamente 230.000 euros”.



Sin embargo, una fuente confiable la calculó en 500 mil euros (aproximadamente 2.260 millones de pesos colombianos), puesto que hay que tener en cuenta que se llevarán a cabo otras actividades: vendrá una representación del Carnaval de Barraquilla, participarán grupos musicales, habrá experiencias gastronómicas e incluso un grupo de artistas creará un par de murales en la estación de metro Colombia de Madrid.



Al mismo tiempo, se produjo un cambio de canciller. Cuando comenzó la organización, la jefe de la cartera era Claudia Bloom; la siguió luego Marta Lucía Ramírez.

Dentro de la Embajada, a su vez, también hubo movimiento de personal. La embajadora Barco renunció al cargo y también lo hizo la agregada cultural, Daniela Urzola.



“La lista que se manejaba entonces cambió”, dice una antigua funcionaria de la sede diplomática. “La feria era el proyecto estrella de la embajadora Barco y estaba metida de lleno en el contenido”, explica.

Plata asumió su cargo en febrero de este año, a tres meses del inicio del encuentro cultural. “Cuando yo llegué, la lista ya estaba confeccionada”, le dice a este periódico.

“Tuvimos varias reuniones en las que Carolina Barco quería entender qué tipo de feria es la de Madrid y a partir de ahí ver qué estilo de actividades se podían montar”, cuenta Reyes a EL TIEMPO, mientras recuerda su colaboración con la embajadora pasada. “Era una especie de asesoría en la que contábamos lo que pensamos quienes trabajamos aquí en el mundo de los libros”.

La editora Pilar Reyes. Foto: Edward Córdoba / Revista Bocas

Reyes explicó entonces al equipo diplomático que la feria es un “encuentro del público con los autores que firman” y que también “corre paralela una serie de charlas por fuera del recinto”. Para ella era muy importante que entendiera que “en España ya había una conversación cultural con muchos autores colombianos que han sido publicados aquí”. Para demostrarlo cita ganadores de grandes premios. Ella, incluso, proporcionó una lista con autores de varias editoriales. “Me parecía claro que había que hacer una foto de esa conversación existente, que incluyera cuestiones recientes como el premio a Pilar Quintana o la acogida de El olvido que seremos”, agrega.



De repente, sin embargo, “todo eso desapareció”, en sus palabras. Reyes no volvió a tener ninguna noticia.

La lista polémica

“Hace dos semanas conocí la lista por un circuito no oficial”, cuenta. “No entendí el criterio con el que estaba hecha. Me parece que hay ausencias significantes muy llamativas y que no representa la diversidad de la literatura colombiana hoy, ni la relación de la literatura colombiana con España en la actualidad”. Acepta que las listas siempre son polémicas, pero considera que esta en particular carece de criterio por las omisiones tan importantes que presenta.



“Esta situación no se puede juzgar al margen de las palabras del embajador”, explica Reyes. “Aunque haya pedido excusas, denotan que hubo una intención explícita y lo cierto es que no hay nadie que haya sido crítico al gobierno incluido en la lista”, agrega. “No sé si hay criterios políticos, ignorancia o alevosía, pero esta lista no se explica, a pesar de que han invitado gente magnífica”.

Plata, por su parte, le asegura a EL TIEMPO que el suyo fue un comentario desafortunado y que se refería al proceso. “Lo que quise decir es que da lo mismo si el escritor es de izquierda o derecha, que lo importante es su obra y no su ideología”, señala. “La clave es que no es un tema de ideología sino de literatura y por eso dije que me gustan García Márquez y Neruda, sin importar de qué ideología son”, agrega. “Di la explicación mal dada, escogí la palabra equivocada: cometí un error de forma”, se disculpa.

Manuel Gil, director de la Feria de Madrid, por su parte, expresa su apoyo al embajador y a Colombia. “Nosotros ahí no tenemos nada que opinar”, dice. “Cuando vemos que la conferencia inaugural la va a dar Darío Jaramillo o que vienen Jorge Franco y Ángela Becerra estamos encantados”.



En todo caso, asegura que las listas siempre son foco de controversia. “Históricamente en todas las ferias cuando el país invitado envía una representación las listas son objeto de polémicas”, dice. “Es un problema porque unos están y otros no, porque hay más ensayo que literatura o al revés o faltan autoras mujeres y ese tipo de cosas”, agrega.

Cambios en la lista

La lista, de cualquier manera, ha cambiado desde que se dio a conocer a la prensa hace una semana. Algunos autores se han retirado, como Melba Escobar, que declinó la invitación por “las desafortunadas declaraciones” del embajador. “Nunca consideré que mi participación como parte de la delegación oficial de Colombia en la Feria de Madrid fuese un aval al gobierno de Iván Duque”, expresó públicamente. “Un sistema que privilegia a los ‘neutrales’ sobre quienes piensan distinto no representa la diversidad de un país, mucho menos su vitalidad y ni hablemos de su espíritu democrático”, agregó.



Sobre las palabras del embajador, Reyes va más allá: “fue muy desafortunada su intervención por la frase famosa de la neutralidad y por todo lo que dijo a posteriori sobre la imagen: habló del estallido social en Colombia y cómo había que construir otro discurso… Cosas que no tienen nada que ver con la representación de la cultura colombiana en España, que es lo que la feria del libro pretendía”.



Margarita García Robayo también renunció a su participación en la feria. “Se puede controlar hasta cierto punto los aspectos técnicos prácticos de una feria, pero no el pensamiento de quienes participan”, escribió en WMagazín.



Por su parte, Juan Esteban Constaín considera que la feria “era una oportunidad inmejorable para celebrar a la literatura colombiana con todas sus voces y todas sus corrientes y contradicciones”, y que “hay unas omisiones inaceptables”. “Que esas omisiones tengan un trasfondo político e ideológico es una vergüenza y un acto de mezquindad y de torpeza lamentables”. Asegura que aceptó “de buena fe” la invitación. “Me apena dejar colgada de la brocha a gente con la que me comprometí a hablar en la feria y a presentarle sus libros, no los míos, pero si voy lo haré sin aceptar ni los honorarios ni el estipendio ni nada de lo que implica la invitación del Gobierno colombiano”.

María Emma Mejía presentará en España su libro El camino que abrimos, pero participa también al margen del Gobierno.



“A mí lo que me preocupa es que se piense que una política cultural tiene que estar hecha por un gobierno y no por un Estado”, dice Reyes. “Que cuando se hacen este tipo de representaciones es lo que el gobierno que está de turno piense que es lo que representa una cultura”, explica. “Tenemos que aprender que hay políticas de Estado no de gobiernos. Una representación cultural de un país viene pagada por los impuestos de los ciudadanos y por tanto tiene que representar la diversidad que ese país significa”.

También el sector de los editores independientes sintió la censura encubierta. “Desde un principio hubo un sesgo político progubernamental en la convocatoria para asistir a la Feria”, dice Luis Rocca, de Taller de Edición Rocca que forma parte de la Red de Editoriales Independientes Colombianas.

Fiesta en Madrid

Al margen de la polémica, el director de la Feria en Madrid se siente “encantado” con la participación del país. Destaca “el volumen de libros que han traído: “la Unión de Editoriales Universitarias Españolas aporta 2500 títulos de las editoriales universitarias colombianas y hay dos casetas específicas como país invitado que aportan 3500 títulos”, explica. “El público de Madrid va a tener la posibilidad de ver muchos libros editados en Colombia”.



Gil cree que la participación de Colombia rebajará la “asimetría cultural entre España y América”, que consiste en el hecho de que en América se conocen perfectamente las editoriales, los autores y los libros españoles, “mientras nosotros tenemos un déficit respecto a ustedes”, según sus palabras. “Todo lo que Colombia nos pueda aportar es enormemente positivo porque palía esa disonancia en el conocimiento de un pueblo y otro”, señala.



Respecto al debate que se ha levantado, no le preocupa. “El escándalo no afecta en absoluto: la sociedad lectora madrileña se acercará cuando vea que hay treinta y pico de autores colombianos porque el desconocimiento que hay es tan grande que la ausencia de uno u otro no va a ser un obstáculo”, asegura.





JUANITA SAMPER OSPINA

Para EL TIEMPO

Madrid (España)

