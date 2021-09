Controversia por autores nacionales que no irán a Feria del Libro de Madrid

Colombia es el país invitado de honor a la edición número 80 de la Feria del Libro de Madrid, España, del 10 al 26 de septiembre, en el marco de una visita que también hará Iván Duque, presidente de la República.



Entre los escritores invitados se encuentran Darío Jaramillo, quien tiene a su cargo la apertura de la Feria. Con él, también irán Melba Escobar, Jorge Franco, Margarita García Robayo, Dasso Saldívar, Juan Esteban Constaín, Rómulo Bustos, Adelaida Fernández Ochoa, Andrea Cote, Ángela Becerra, Beatriz Helena Robledo, Juan Luis Mejía.

Sin embargo, en una nota editorial del portal literario digital W Magazin se lamenta la "grandes e incompresibles ausencias" de autores fundamentales en nuestra literatura reciente.



"Escritores que no fueron invitados y otros que declinaron por múltiples factores lo que deja como resultado final un cuadro incompleto que no se corresponde con la realidad. Más aún si se tiene en cuenta que varios de esos nombres son los que han hecho brillar la literatura colombiana desde finales del siglo XX", anota Winston Sabogal Manrique, director de ese portal.



El portal aclara que si bien, algunos autores declinaron la invitación por diferentes motivos, otros fueron "ignorados". Entre ellos, nombres como Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pablo Montoya, Fernando Vallejo y Santiago Gamboa; y autores relevantes que han empezado a pisar fuerte en el extranjero como Pilar Quintana.



Entre los que se excusaron por razones laborales y compromisos previos, según W Magazin, se encuentran Evelio Rosero, Tomás González y Juan Gabriel Vásquez. Así mismo, el portal lamenta la ausencia de escritores como Antonio Ungar, Giuseppe Caputo, Marbel Sandoval Ordóñez que no fueron invitados.



"Todos ellos, y otros, han colocado a la literatura colombiana del siglo XXI en primera línea y contribuido a ser tenida en cuenta por editoriales, críticos, expertos, profesores y la prensa especializada mundial", anota el director del portal.



En una respuesta al portal Libertad Digital, el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, explicó los criterios de selección de los autores invitados: "Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política. Ni para un lado ni para el otro. (…) Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra".

