El pensador contemporáneo Yuval Noah Harari y los novelistas Amos Oz, David Grossman, Etgar Keret, Eduardo Halfon o Azriel Bibliowicz son solo algunas de las plumas de origen judío que han hipnotizado a los amantes de los libros con su narrativa o sus planteamientos.



Por eso, qué gran excusa que Israel haya sido escogido como país invitado de honor, por los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Cali, para acercarse y descubrir esta rica tradición literaria. El país de Medio Oriente, sobre el mar Mediterráneo, desembarcará con una destacada delegación de escritores, pero también de chefs, del 12 al 23 de octubre, a lo largo del Bulevar del Río, de la capital vallecaucana, en lo que ya se ha vuelto una tradición cada año.

Su directora, la periodista y escritora Paola Guevara, cuenta que, además de contar con Israel, esta edición de la feria también rendirá tributo particular a las mujeres y en especial a una población en la pocas veces se hace énfasis.



“Queremos hacer que esta feria celebre la neurodiversidad. Todos tenemos formas diferentes de aprender, somos distintos, sentimos distinto, pensamos distinto, y por eso este año tenemos invitados expertos en déficit de atención e hiperactividad, síndrome de Down, espectro autista, dislexia, síndrome de Tourette”, explica Guevara.



Entre los invitados de Israel se destacan Nir Baram, el artista teatral Ornan Brier, con su Little Love Machine, el jazzista Yoav Eshed y los chefs Ayelet Vanish Gal y Avi Barak. Con ellos estarán hablando de sus libros y sus experiencias autores con raíces judías, y cuyas historias de identidad y desarraigo merecen ser ampliamente difundidas, como Olga Behar, Irene Vasco Moscovich, Jacobo Celnik y Harold Kremer, entre otros.



Además, se rendirá homenaje a la obra de las poetas Meira del Mar y Maruja Vieira, en el centenario de su natalicio.

La feria se realiza en el emblemático Bulevar del río, aledaño a La Ermita. Foto: Archivo particular

De Argentina viene el ilustrador de libros infantiles Gusti Rosemffet, quien tiene un hijo con síndrome de Down y quien se apoya en la ilustración para unir a las familias en talleres que promueven la inclusión.



Otra de las novedades será la campaña para la donación de libros infantiles. Para esto, la feria se unió a la fundación Educambio, que a través de donaciones de cuadernos usados y libros dotan las bibliotecas del Pacífico colombiano.



“Ellos nos contaron que han encontrado lugares del mapa donde los niños nunca han visto un libro infantil, solo los hijos de la profesora, y esto nos rompe el corazón. Queremos que la Feria Internacional del Libro de Cali, que se realiza en octubre, mes del niño, tenga esta causa: visibilizar la importancia de los libros en la primera infancia”, anota su directora.



Pilar Quintana presentará la Biblioteca de Escritoras Colombianas y celebrará los 25 años de 'Coleccionistas de polvos raros'. A su turno, Gustavo Álvarez Gardeazábal hablará con Misael Blanco y Mario Williams sobre los 50 años de 'Cóndores no entierran todos los días'. Se le rendirá también un homenaje a la poeta Águeda Pizarro y su legendario Encuentro de Mujeres Poetas de Roldanillo, que cumple 40 años.



Otras de las invitadas son las escritoras caleñas Susana Illera y Paola Fernández. La primera fue invitada por Disney para convertir en literatura infantil la historia de la familia Madrigal, de Encanto, ganadora del Óscar 2022. Por su parte, Fernández es la primera ‘filosotuber’ de Colombia, una brillante académica empeñada en llevar la filosofía al público juvenil, en otros formatos y un lenguaje más cercano.



La gastronomía vallecaucana también hará presencia en esta edición. “Con Acodrés, que agrupa a los restaurantes de Cali, planeamos lanzar el primer Libro Fest, para que en todos los escenarios de la ciudad se celebre que somos, también, además de sonoridad y movimiento, gente de letras”, sostiene Guevara.



Hay que anotar que en el Bulevar del Río se podrá disfrutar también de una oferta de café y gastronomía, que este año gana más protagonismo. Y con la emblemática iglesia de la Ermita como telón de fondo, en su cumpleaños 80, dos ríos confluirán en los próximos días en Cali, como anota Guevara: “Esta es una feria gratuita, atravesada por dos ríos: el río Cali y un río de libros”.