La Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, presentó esta semana su imagen oficial y los primeros invitados internacionales para su aniversario 35, que se celebrará este año del 18 de abril al 2 de mayo.

​

Organizada por la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y Corferias, la FILBo ofrecerá a sus visitantes alrededor de 1.600 actividades, que comprenden una nutrida programación cultural para todos los asistentes, jornadas profesionales orientadas a un público especializado, y la oferta de más de 500 expositores.

El tema principal de la FILBo es 'Raíces', una palabra entendida, según explican los organizadores, "como la causa que nos lleva a celebrar este importante aniversario; como origen, para celebrar las tres raíces de nuestra cultura –indígena, español y africana–; como soporte para tener conversaciones urgentes desde la sostenibilidad, el medioambiente, el género y la paz; y como fundamento, para hablar de los arraigos y desarraigos de las personas que migran".



Este año, la imagen de la feria, con su tradicional 'lector', está elaborada como un afiche que evoca el arte del cartelismo.

Primeros invitados

Imagen oficial de la Feria del Libro de Bogotá 2023 Foto: archivo particular

“FILBo 2023 será la oportunidad perfecta para interactuar con los escritores nacionales e internacionales, disfrutar de la cultura mexicana y también para conocer el estado actual de la industria editorial, de la mano de los expertos que vienen a nuestras jornadas profesionales”, afirma Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la CCL.



Entre los primeros anunciados para la edición 35 de la FILBo están la escritora y comunicadora científica argentina Paula Bombara; la académica brasileña Djamila Ribeiro, una de las voces más destacadas del feminismo latinoamericano; el ilustrador originario de Ecuador Roger Ycaza; y los españoles Carmen Posadas, novelista, cuya obra ha sido traducida a 23 idiomas; y el exitoso divulgador científico español Javier Santaolalla.



Entre los invitados mexicanos visitarán la Feria Antonio Malpica, uno de los más importantes autores de literatura infantil y juvenil de América Latina; Karina Sosa, ganadora del Premio Amazon como Primera Novela 2021 y Bernardo Esquinca, el gran maestro de la literatura de terror en México. También estarán de México el conferencista y motivador Daniel Habif, la periodista y defensora de los derechos de las mujeres Lydia Cacho y el premiado novelista y ensayista Jorge Volpi.



A este primer anuncio, se suman Benjamín Alire Sáenz, de Estados Unidos, ganador del premio de literatura infantil y juvenil Tomás Rivera y del Southwest Books; el ensayista italiano Nuccio Ordine, reconocido especialista en arte, la historia y la cultura del Renacimiento; y Micaela Chirif, quien nació en Perú y escribe poesía para niños y niñas.



La FILBo ofrecerá en 2023, 14 jornadas profesionales, entre el 19 y el 29 de abril, en las cuales se realizarán seminarios, charlas, congresos y el Salón Internacional de Negocios. Allí, algunos de los temas centrales serán el emprendimiento editorial, la traducción editorial, los derechos de autor y la ilustración. Entre los invitados están Juan Casamayor, de la editorial Páginas de espuma de España; Andrea Monejo de Ident Literary Agency y Sander Schwartz de Sandman Television and Film Inc., de Estados Unidos.



“Es un honor para nosotros decir que, por 35 años, Corferias ha sido el epicentro de este encuentro entre lectores y autores, quienes, a través de sus obras, nos adentran en mundos desconocidos”, dice Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, quien resalta el papel inclusivo y aglutinador de FilBo: “Durante 15 días, niños, jóvenes, adultos, familias enteras y los diferentes públicos convergerán en una edición única llena de actividades y experiencias, preparadas para todos alrededor del mejor escenario para la industria editorial de Colombia”.

México, país invitado de honor

La presencia de México en la FILBo 2023 es organizada por el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Secretaría de Cultura de México. En un pabellón de 3.000 metros cuadrados, el País Invitado de Honor tendrá una librería con cerca de 30.000 ejemplares, presentaciones y charlas con autores, exposiciones artísticas, espectáculos musicales, muestras gastronómicas y una delegación de más de 100 personas relacionadas con la cultura mexicana, quienes harán parte de más de 80 eventos.



El lema de México es “Raíces y encuentros: por un futuro de paz para nuestra América” y sus actividades girarán en torno a la conmemoración de cuatro hitos fundamentales en la historia del país: los doscientos años de la firma del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia; los cien años del muralismo mexicano; los noventa años de la fundación del Fondo de Cultura Económica; y los cien años de la muerte de Pancho Villa, héroe revolucionario.



(Además: Había una vez unos libros vestidos de cuero, oro, marfil y piedras preciosas)



Prográmese y adquiera su boleta con anticipación



En la página oficial https://feriadellibro.com/, en el banner de “boletería”, los visitantes pueden adquirir su entrada.



Boletería para público general:



Valor unitario para mayores de 13 años: $11.000 pesos.

Valor unitario para niños de 6 a 12 años: $8.500 pesos.

Niños menores de 6 años podrán ingresar sin costo.



Para conocer la programación y tener más detalles de esta versión de FILBo, le invitamos a visitar la página oficial www.feriadellibro.com y las redes sociales en Facebook y Twitter: @Corferias @FILBogota y @CamLibro.