Las charlas imperdibles de la Filbo, en ELTIEMPO.COM

Este diario, a través de sus plataformas sociales, se une a la Feria del Libro de Bogotá (Filbo), que ‘abre sus páginas virtuales’ este viernes, 6 de agosto, para transmitir varias de sus charlas, con invitados estelares.

Sociedad del riesgo, sociedad del cuidado

Joan Tronto y Claudia López en conversación con Diana Rodríguez Franco

Viernes 6 de agosto, 3:00 p.m.



En la llamada “sociedad del riesgo” no se discute sobre las necesidades de los ciudadanos; tan solo se sufren las consecuencias de quienes actúan creyendo que están en su pleno derecho. En la “sociedad del cuidado”, en cambio, además de fomentar el equilibrio entre necesidades y derechos, se considera que este tópico es parte fundamental de la discusión pública y que por lo tanto la democracia no logrará refinarse ni ser más inclusiva si no incorpora a su arsenal teórico la noción del cuidado. Todo lo anterior lo expone la profesora Joan Tronto en su libro Caring Democracy: Markets, Equality and Justice, y en esta charla lo conversará con la alcaldesa de Bogotá.



***



Una misteriosa lealtad

Irene Vallejo en conversación con Juan Esteban Constaín

Sábado 7 de agosto, 11:00 a.m.



Un ensayo de cuatrocientas páginas sobre la invención de los libros en el mundo antiguo no parecía exactamente prometedor. Y, sin embargo, un año después de su salida al mercado, El infinito en un junco había vendido ciento cincuenta mil ejemplares y se estaba traduciendo a treinta idiomas. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que un largo ensayo sobre un tema erudito ganara al mismo tiempo el Premio Nacional de Literatura en España y la devoción de los lectores? Irene Vallejo reconstruirá con el autor de El hombre que no fue jueves la senda que la llevó a escribir el inesperado best seller cuyo primer título fue, en homenaje a Jorge Luis Borges, Una misteriosa lealtad.



***



Entre aguas terciadas

Chimamanda Ngozi Adichie en conversación con Velia Vidal

Sábado 7 de agosto, 1:00 p.m.



Dos charlas TED, El peligro de la historia única, del año 2009, y Todos deberíamos ser feministas, del 2012, convirtieron a Chimamanda Ngozi Adichie en una de las escritoras más populares e influyentes del mundo. Sus libros, signados por el vaivén entre su natal Nigeria y Estados Unidos, reflexionan sobre los estereotipos culturales, la violencia contra las mujeres y el sentido del dolor en el mundo contemporáneo. En esta charla con la escritora y directora de la Corporación Motete, la ganadora del Orange Prize for Fiction y del Premio Nacional de la Crítica en Estados Unidos pasará revista a los principales títulos de una obra que no cesa de ganar adeptos.



***



Literatura fuera del clóset

Amalia Andrade y Carlos Sosa en conversación con Nicolás Morales Thomas

Domingo 8 de agosto, 11:00 a.m.



¿Existe en nuestro país un mercado literario para el público LGBTI? ¿Es posible inferir su tamaño? ¿Los autores de este tipo de literatura perpetúan o rechazan el patrón según el cual la homosexualidad, el lesbianismo, lo trans o lo cuir son sinónimos de sufrimiento, rechazo social y depresión? ¿Abunda, como en la literatura cuir de otros países, el contenido erótico, violento o altamente sexual? Una autora, un librero y un editor, buenos conocedores de la biblioteca LGBTI, contarán qué es posible encontrar en esta literatura fuera del clóset.



En alianza con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación.



***



La tiranía del mérito

Michael J. Sandel en conversación con Leopoldo Fergusson

Lunes 9 de agosto, 7:00 p.m.



La teoría es sencilla: si la gente goza de las mismas oportunidades, si la cancha de juego es la misma para todos, quienes lleguen a posiciones de privilegio lo harán por una mezcla indisociable de talento y esfuerzo personal. La realidad muestra lo contrario, arguye el célebre profesor de Harvard, Michael J. Sandel. No se trata tan solo de que las posibilidades rara vez son las mismas para todo el mundo, sino de que, incluso cuando lo son, el éxito no depende exclusivamente de que las personas se hayan esforzado al máximo. Esta verdad de a puño ha puesto en crisis a la educación universitaria, pues ya nadie cree como antes que un título académico sea una vía infalible para el ascenso social. ¿Cuáles serían entonces los posibles correctivos? ¿Qué podemos hacer para estar a la altura de los ideales meritocráticos? Sandel, autor del provocador bestseller internacional La tiranía del mérito, discutirá alternativas a la meritocracia con el director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.



***



La fobia a las matemáticas

Marcus du Sautoy en conversación con Tatiana Toro

Martes 10 de agosto, 9:00 a.m.



Para entender cualquier ciencia hacen falta las matemáticas: son el mejor idioma, el lenguaje de la naturaleza. La tragedia es que las matemáticas se enseñan como si fuera un compartimiento estanco. Por un lado, los números; por el otro, la música, el dibujo, las ciencias, sin que nunca se invite a los alumnos a hacer las conexiones entre esos campos. De allí que muy pocos capten que las matemáticas están en la base de todo lo que hacemos. Tenemos pues, como dice el programador de las Royal Institution Lectures, un formidable reto educativo por delante: no solo para entusiasmar a los jóvenes con las matemáticas, sino para ponerlas en relación con nuestra vida. El autor de La música de los números primos conversará con la nueva directora, a partir del año 2022, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Matemáticas de Estados Unidos.



En alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.



***



Música y audiolibros ilimitados: los casos de Storytel y Spotify

Carlos Ardila y José Alberto Parra en conversación con Juan Carlos Garay

Miércoles 11 de agosto, 5:00 p.m.

Suecia transforma: Innovación



Spotify y Storytel son dos empresas de origen sueco fundadas en los albores del siglo XXI. La primera de ellas es una plataforma de reproducción de música y podcast en streaming que en la actualidad cuenta con ciento cuarenta millones de usuarios activos; la segunda, con más de un millón de suscriptores en diecisiete mercados, ofrece un servicio similar, pero para la consulta en línea de audiolibros, e-books y pódcast. La irrupción de ambas empresas revolucionó tanto el consumo de música como el de libros en el mundo entero y ha dado pie a una serie de discusiones antes desconocidas. El editor en jefe de Spotify y el gerente regional de Storytel conversarán con el conductor de la Onda Sonora de Radio Nacional sobre el alcance y la magnitud de esos cambios.



Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con Storytel.



***



Memoria íntima de Gabriel García Márquez

Guillermo Angulo en conversación con Consuelo Gaitán

Jueves 12 de agosto, 8:00 p.m.



Aunque fue uno de los escritores más famosos del siglo XX, Gabriel García Márquez mantuvo un férreo control sobre su intimidad. Muy pocos conocieron su vida privada, sus hábitos de entrecasa, sus rutinas de escritor recoleto y obsesivo. A seis años de su muerte, uno de sus amigos más cercanos recreará en esta charla lo que consignó en el recientemente publicado Gabo + 8.



***



Tener un cáncer y poder contarlo: la vida de los sobrevivientes

Alejandro Gaviria y María Cristina Restrepo en conversación con Marcela Villegas

Viernes 13 de agosto, 7:00 p.m.



¿Qué es el cáncer, una sentencia de muerte o una enfermedad crónica? ¿Cómo se aprende a vivir con cáncer? ¿Se trata de adaptar la vida al cáncer o el cáncer a la vida? ¿Qué tanto sigue siendo el cáncer un tema tabú y cuáles son los tabúes del cáncer? ¿Cuáles son las supersticiones y la pseudociencia que afectan la comprensión y el tratamiento de la enfermedad? Los tres participantes de esta mesa, pacientes en remisión y autores de libros y artículos sobre el tema, responden a esas preguntas.



***



En otro país

Ivan Kraus en conversación con Daniel Samper Pizano

Sábado 14 de agosto, 6:00 p.m.



El autor checo vivo más importante conversará con Daniel Samper Pizano sobre su novela El caballo no come ensalada de pepino, editada por primera vez en español por la editorial colombiana Rey Naranjo. El libro narra el regreso de un filósofo a un pueblo de su país natal para unas vacaciones de verano y su perplejo descubrimiento de que ya nada es como era antes de partir al extranjero. Cargada de humor negro y cinismo, y con un tono directo y atractivo, esta novela retrata con agudeza los cambios que vive una sociedad que deja atrás el totalitarismo.



En alianza con Asocheca.li



***



La vida de Maradona: un gran reality show

Leandro Zanoni en conversación con Martín de Francisco

Domingo 15 de agosto, 7:00 p.m.



Casi toda la vida de Diego Armando Maradona transcurrió en los medios. La combinación de televisión, publicidad, marketing y prensa hicieron de él un fenómeno mediático sin precedentes. Vivir en los medios. Maradona off the record, de Leandro Zanoni, no es solo la biografía mediática del mejor jugador en la historia argentina y uno de los mejores del mundo; también revela las luchas internas del futbolista, desde el consumo de drogas hasta las batallas libradas con los medios de comunicación hasta su muerte.



***

El suicidio: relatos del lado de acá

Piedad Bonnett en conversación con Julia Londoño Bozzi

Lunes 16 de agosto, 6:00 p.m.



¿A qué escrúpulos, propios y ajenos, se enfrenta quien escribe sobre el suicidio? ¿Por qué y cómo narrar el suicidio de alguien que amamos? ¿Cuánta verdad contar? ¿Qué sentimientos hay detrás de decisiones de escritura en apariencia técnicas? En la mesa participarán una madre que perdió a su hijo y dos hermanas que perdieron a sus únicos hermanos.



***



Para reescribir la historia de la literatura

Socorro Venegas y Pilar Quintana en conversación con Maryluz Vallejo

Martes 17 de agosto, 6:00 p.m.



El actual interés en las autoras latinoamericanas no solo ha permitido que se les edite más que antes; también ha propiciado una revisión a fondo del canon literario. El Proyecto Vindictas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Biblioteca de Escritoras Colombianas del Ministerio de Cultura son dos de las iniciativas más recientes en este sentido. Sus responsables, Socorro Venegas y Pilar Quintana, lo dicen con autoridad y firmeza: “Quizás algunos de los grandes textos escritos en nuestro idioma no son los que creíamos”. Vengan y vean.



Patrocina Lifetime.



***



Cruce de palabras en el mapa de la memoria

Laura Restrepo y Juan Diego Mejía en conversación con Diego Agudelo

Miércoles 18 de agosto, 5:00 p.m.



Somos el resultado de las historias que nos acontecen a lo largo de la vida, también estamos hechos de aquellas que vivimos a través de los personajes que habitan nuestros libros preferidos. Las palabras son tan importantes para el espíritu como el alimento lo es para el cuerpo. En esta conversación Laura Restrepo y Juan Diego Mejía nos hablarán de los poemas, ensayos, crónicas, cuentos, novelas; de toda la literatura que los han acompañado y a la que le deben gran parte de su camino en la escritura y en la propia existencia.



Red de Ferias del Libro de Colombia.



***



Encuentro Internacional de Periodismo: reinvenciones sobre la marcha

Noticias falsas: ¿una guerra perdida para el periodismo?

Jean-François Fogel y Catalina Botero en conversación con Jaime Abello Banfi

Viernes 20 de agosto, 3:00 p.m.



El periodismo como servicio público debe ser capaz de cuestionar el poder, desmentir e investigar las noticias falsas y contribuir a la construcción de sociedades más democráticas. ¿De qué instrumentos dispone ahora mismo para reconocer las operaciones desinformativas, seguir su ruta e identificar a sus responsables?

En alianza con la Fundación Gabo y la Universidad Externado de Colombia.



***



La industria sueca de los videojuegos

Henrik Törnqvist, Magnus Ling y Marcus Toftedahl en conversación con Sandra Castro Pinzón

Sábado 21 de agosto, 2:00 p.m.

Suecia transforma: Videojuegos



Suecia es reconocido a nivel mundial por videojuegos como Minecraft, Battlefield, Candy Crush y muchos más. Una de cada ocho personas en el mundo ha jugado un juego creado por suecos. El cofundador de Iron Gate, el director de Proyectos en Sweden Game Arena y un académico experto en videojuegos de la Universidad de Skövde conversarán con la periodista, embajadora de Women In Games y gerente de Tan Grande y Jugando, Sandra Castro Pinzón.



Suecia, País Invitado de Honor.



***



En conversación con María Dueñas

Sábado 21 de agosto, 6:00 p.m.



Vuelve Sira, la protagonista de El tiempo entre costuras. La escritora española María Dueñas hablará sobre su nueva novela y este inolvidable personaje que afronta el futuro con ansias de serenidad y que el destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir.



***



Mujeres en el mundo vikingo

Charlotte Hedenstierna-Jonson en conversación con Susana Castellanos de Zubiría

Domingo 22 de agosto, 11:00 a.m.

Clásicos de Suecia



La arqueóloga e investigadora sueca Charlotte Hedenstierna-Jonson presentará, con imágenes de restos funerarios de tres mujeres vikingas, algunos de sus hallazgos sobre la vida cotidiana de las mujeres en esa sociedad, y conversará junto con la escritora y profesora Susana Castellanos sobre algunos de los resultados de sus múltiples investigaciones.



Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la Escuela de Ciencias Humanas y Cancillería de la Universidad del Rosario.