A partir del próximo 18 de abril y hasta el 2 de mayo se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo 2023), cuyo escenario será el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones (Corferias).

Para la edición número 35 estará México como país invitado. "La relación entre México y Colombia está basada en el mutuo cariño y la admiración recíproca por nuestras culturas y artes", afirmó Jorge Ignacio Zorro, ministro de Cultura, el pasado 21 de marzo en el Encuentro de Líderes de la FilBo.



Basado en lo anterior, la Feria Internacional del Libro en Bogotá dio a conocer, por medio de su página web, la agenda de los eventos que se llevarán a cabo durante los próximos 15 días. Lo invitamos a conocer algunas de las actividades programadas para esta primera semana.

19 de abril

- Foro de traducción editorial

​Hora: 8 a.m. a 4:50 p.m.

Lugar: gran salón Raíces F.



- Lanzamiento del libro 'Transfer: experiencias de vida de mujeres en tránsito de género en Colombia'

Hora: 10 a.m. a 10:50 a.m.

Lugar: talleres 4.



20 de abril

- ¿Cómo prevenir el Bullying y la ansiedad a través del juego?

Hola: 1 p.m. a 1:50 p.m.

Lugar: talleres 4.



- Hacer un guion: la ciudad es un personaje

Hora: 3:30 p.m. a 4:15 p.m.

Lugar: pabellón #LEOBogotá.

21 de abril

- Taller de rimas sobre la ciudad

Hora: 10 a.m. a 10:45 a.m.

Lugar: pabellón #LEOBogotá.



- Encuentro distrital de gestores del Libro al Viento

Hora: 10 a.m. a 12:50 p.m.

Lugar: talleres 3.

22 de abril

- Sesión taller distrital de novela

Hora: 8 a.m. a 9:50 a.m.

Lugar: gran Salón Raíces A.



- Ver y entender el mundo de manera diversa

Hora: 11 a.m. a 11:50 a.m.

Lugar: gran Salón Raíces E.

23 de abril

- Lanzamiento de la segunda edición del libro 'Dos días y medio: crónicas de guerra’

Hora: 10 a.m. a 10:50 a.m.

Lugar: sala José María Vargas Vila.



- Firma Marco T. Robayo

Hora: 2 p.m. a 3:50 p.m.

Lugar: zona de firmas Ecopetrol 2.

24 de abril

- ¿Los animales tienen derechos?. Presentación del libro ‘¿Solo un animal?'

​Hora: 9 a.m. a 9:50 a.m.

Lugar: sala Jorge Isaacs.



- De agua, viento y verdor: paisajes sonoros, relatos y arrullos indígenas para niños y niñas

Hora: 4 p.m. a 4:50 p.m.

Lugar: sala de lectura de primera infancia.

25 de abril



- Experiencia artística: "Nasqua Quyca Zhuba"

Hora: 4 p.m. a 4:50 p.m.

Lugar: sala de lectura de primera infancia.



- De la invisibilidad a la resiliencia. Aportes de la comunidad afrodescendiente en México

Hora: 5 p.m. a 5:45 p.m.

Lugar: México País Invitado de Honor.



El pasado 16 de abril, se llevó a cabo la muestra artística de la FILBo 2023, con el objetivo de darle la pronta bienvenida a tan esperado evento.

Finalmente, cabe recordar los precios de las boletas:



- Público general mayor de 13 años: $11.000.

- Niños de 6 a 12 años: $8.500.

- Estudiantes *Presentando el carnet: $9.000.

- Multibono, le permitirá ingresar 3 días: $26.000. Cabe aclarar que, solo puede ser adquirido en taquillas del evento.

​

Si desea ver el cronograma completo visite esta página.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS