Estos son los tres artistas que cancelaron su presentación en el FEP 2024

Bogotá se alista para recibir el Festival Estéreo Picnic 2024, un evento lleno de artistas nacionales e internacionales que hará vibrar a los asistentes durante cuatro días seguidos.



Sin embargo, el cartel ya está sufriendo cambios debido a una serie de cancelaciones por parte de algunos cantantes. Hoy se confirmaron tres bajas para el FEP 2024.

Se trata de Rina Sawayama, Jaden y Dove Cameron quienes también han cancelado su participación en otro de los festivales más importantes de la región, el Lollapalooza.



A pesar de que se conoce que no se presentarán, no hay detalles de los motivos de sus cancelaciones. Pero se espera que el evento o los artistas emitan alguna comunicación al respecto.



El FEP 2024 se desarrollará el 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 y contará con grandes artistas como, Blink-182, Feid, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier y PlaceBo.



El festival se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar y esta es la primera vez que este enorme evento no se realiza a las afueras de Bogotá, lo que representa una enorme oportunidad para que cada vez más conciertos de esta magnitud se hagan dentro de la capital.



#UPDATE: Rina Sawayama, Jaden y Dove Cameron han cancelado su participación en los Lollapalooza de la región y el FEP 2024 🚨 pic.twitter.com/qQAXDcsJS5 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) February 27, 2024

