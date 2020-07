Fenómeno viral de feminismo en Twitter se vuelve libro ilustrado

Esta historia podría titularse: El día en el que la vida no terminó en ‘o’ sino en ‘a’. Y para la muestra un botón: “Los declaro mujer y marido. Puede besar al novio”, “-La señora esté con ustedes. –Y con tu espíritu”, “Los hombres decentes no deben sentir deseo” o “Un hombre se ve más bonito calladito”.



El pasado 3 de marzo Twitter se convirtió en el escenario ideal en el que las mujeres se vengaron, con inteligencia, de tantos años de machismo.

Ese día, a las 9.30 a.m., a la periodista manizaleña Ana María Mesa, se le ocurrió a escribir en su cuenta: “Por promiscuos, por no usar condón, por no hacerse la vasectomía, por tirar con cualquiera, por no impedir su erección, por tener necesidades incontrolables, por ser incapaces de pensar, por no saber controlarse, por acosadores, por violadores, ojalá los hombres se embarazaran”.



¡Quién dijo miedo! Fue como si Mesa le hubiera dejado caer una chispa a un hilito de pólvora que yacía latente en el sentimiento colectivo femenino, listo a estallar en cualquier momento.



(Lea también: Marihuana inspira a diseñadores del mundo contemporáneo)



Mesa –que tiene su cuenta de Twitter desde hace once años–, nunca había vivido un fenómeno viral como el que desató su pregunta de fondo: ¿Cómo sería un mundo en el que los hombres tuvieran que ser sometidos a que los infantilizaran, agredieran, violaran, maltrataran o menospreciaran?



A la semana siguiente de ese comentario, centenares mujeres, no solo de Colombia, sino de gran parte del mundo hispanohablante, seguían desahogándose con rabia, con humor, con mucha inteligencia, en más de 300.000 interacciones.



“A las 9.30 de la noche, doce horas después, intenté revisar mis notificaciones y no pude. Cada vez que intentaba leer las menciones que recibía, la página se refrescaba y me mostraba interacciones nuevas... Cuando iba por la mitad de la lectura de un tuit, desaparecía y venían tuits nuevos en cascada: la gente estaba frenética”, cuenta de manera divertida en el prólogo de libro.

Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta Del libro 'Como Hombres' Foto: cortesía Editorial Planeta

Al día siguiente, un usuario de la red invitó a agrupar toda esta conversación en tuits con el ‘hashtag’ '#ComoHombres' y pudo medir la dimensión de la tendencia.



Y llegó el libro. Mesa le contó a EL TIEMPO que fue contactada en esos días no solo por varios medios de comunicación nacionales y extranjeros sino por la editorial Planeta, que le propuso convertir este experimento en el libro que hoy está en el mercado: ‘Como hombres: el mundo de las mujeres en los zapatos masculinos’.



En el camino se le unió la joven ilustradora manizaleña María José Guzmán, que con sus dibujos le da su propio toque de color y de humor a las páginas. Además, como ella anota, le permite ser un medio para alzar su voz en temas como el feminismo o las problemáticas sociales del país.

El feminismo ha logrado muchas libertades, autonomía e independencia para las mujeres y que gracias a todas esas mujeres es que puedo ser yo misma, una mujer que intenta ser auténtica. FACEBOOK

TWITTER

El primer gran reto fue hacer un proceso curatorial para escoger los tuits que cabrían en el libro. “Recopilé creo que entre 500 y 600. Luego los clasifiqué y por último hice una depuración pensando sobre todo en reunir la mayor cantidad de personas y la mayor cantidad de ejemplos. Al final quedaron 150 tuits”, comenta Mesa.



Guzmán y Mesa cuenta se conectaron de inmediato. “Me di cuenta, cuando nos reunimos, de que teníamos muchas ideas en común y que iba a ser muy fácil trabajar juntas. Luego llegó el coronavirus y la cuarentena y no fue posible vernos más, pero todo fluyó realmente muy fácil por WhatsApp”, dice la autora sobre el proceso final del libro.



(Le puede interesar: Constaín lleva a los lectores al origen del columnista de prensa)



Mesa, que nació en la capital caldense en 1974, no entiende cómo pudo crecer en un mundo machista que, para la mayoría de las mujeres, era “natural”. Y recuerda que en su colegio –regido por el Opus Dei– tenía una clase que se denominaba 'Economía de hogar'.

Cartátula de 'Como Hombres' de Editorial Planeta. Foto: Archivo particular

“Todavía tengo ese cuaderno. Lo guardo para demostrar que mis recuerdos no son exageraciones. Tiene un capítulo sobre cómo quitar manchas y otro sobre cómo maridar un buen vino. La primera línea dice que es en torno a una mujer que gira una familia y que aunque no es ella quien hace los aportes económicos, sí es quien debe hacer rendir y administrar el dinero. También recibíamos clases de costura y ‘glamour’: cómo servir el té y cómo poner una mesa. Las clases de comportamiento y salud consistían en meternos miedo de perder la virginidad”, recuerda.



Hasta que llegó una etapa en la juventud de Mesa en la que comenzó a darse cuenta de que muchas de estas teorías no tenían mucha lógica en un mundo moderno, en el que la mujer cobraba un protagonismo a la par que el hombre.



(Lea también: La afilada pluma de Gossain contra la corrupción)



“Mis amigas feministas me hicieron caer en la cuenta de que el feminismo ha logrado muchas libertades, autonomía e independencia para las mujeres y que gracias a todas esas mujeres es que puedo ser yo misma, una mujer que intenta ser auténtica”, explica.

Las ilustraciones son de María José Guzmán. Foto: cortesía Editorial Planeta

Mesa resalta adrede otros de los mensajes subidos de tono, con ese juego de doble sentido –pero tan reveladores de un mundo machista– con los que se encontrarán los lectores:



“A las mujeres nos gustan los hombres que son unos damos en la calle, unos señores en la casa y unos p… en la cama”, “Ahí llegó ese hijuep… del jefe de mal genio y exigiendo resultados, seguro no se lo comieron anoche”.



“Como alguien más lo decía, no estamos diciendo que todos los hombres digan estas cosas, pero sí que todas la mujeres hemos recibido estos comentarios. ¿Quién se hace responsables de ellos?”, se pregunta Mesa.



Finalmente, Mesa invita con este ejercicio de visibilización de los mensajes, para que los hombres tomen conciencia y no los repitan.



“Queremos que los hombres vean la ridiculez y violencia que hay ahí y que cada vez sean más reflexivos al momento de decir algo. (…) Queremos que frene este tipo de violencia verbal para que también se detenga la física, la emocional, la económica de lo que hemos sido víctimas históricamente”.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@Restrebooks