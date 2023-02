El reconocido periodista y escritor Felipe Zuleta acaba de lanzar su nuevo libro, titulado 'Si saben cómo soy… ¿para qué me invitan?', en el cual cuenta algunos detalles íntimos de su vida y ahonda en sus opiniones personales, con la rebeldía y la sinceridad que lo caracterizan.



Tras el éxito que tuvo 'Más allá de la familia presidencial' -su primer libro- Zuleta, de 63 años, habló con EL TIEMPO acerca de su nuevo relato de memorias.

Comentó que en 'Si saben cómo soy… ¿para qué me invitan?' cuenta más anécdotas de su abuelo, Eduardo Zuleta, quien murió asilado en Miami. Pero sobre todo, en esta nueva entrega rinde especial homenaje a las mujeres de su vida: su abuela Berta Puga, su hija María Zuleta, su mamá Consuelo Lleras Puga y su exesposa Juanita Castro.

En medio de sus recuerdos, también aprovecha para expresar sus opiniones personales acerca de la política y la vejez.

Zuleta habla de suicidio y eutanasia

Ante la pregunta de si ha contemplado el suicidio y la eutanasia, temas que se han tocado en sus dos libros, el periodista reconoció que sí ha pensado en ambas posibilidades, pues no le teme a la muerte.

"Tengo todos los documentos legales al día para cuando ocurra, si es del caso, el suicidio o la eutanasia. No me impresiona la muerte. Me aterra la 'moridera', es decir, el proceso de morirse. Mi psiquiatra dice que no me vaya a suicidar mientras sea su paciente. Yo me le muero de la risa y le digo: 'fresca, doc' ", aseguró.



Zuleta también habló acerca de la vejez, un tema al que le dedica todo un capítulo en su libro y del cual tiene una opinión contundente.

El libro es publicado por Intermedio Editores. Foto: archivo particular

"La vejez es una enfermedad fatal e incurable. Espero no vivir muchos años más, pues con la vejez no llega nada bueno. Si acaso la madurez cuando ya no nos sirve para nada. El deterioro físico y mental es cruel. Los viejos, (ahora les dicen 'adultos mayores, término que detesto), nos volvemos sí o sí una carga. Y cada vez más huevones y torpes", afirmó.

Incluso, dijo que le ha pedido a su hija, María, que no lo saque a ningún lugar cuando sea más viejo.

"Los viejos decimos que sí a todo, y nos sacan a exponernos cuando ya arrastramos los pies y estamos desconectados. A mí déjenme tranquilito en mi casa. Qué pereza que la gente diga: 'Cómo está de gaga Zuleta', añadió.



Finalmente, el reconocido periodista aseguró que, aunque "ha tenido una vida llena de vicisitudes", ha vivido "plenamente".

"No tengo nada de qué arrepentirme. Bajaré tranquilo al sepulcro”, manifestó.

