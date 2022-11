Una de las fusiones y colaboraciones artísticas más esperadas en el mundo de la música urbana ya tiene su primer sencillo: 'A Veces', el trabajo musical en el que el rapero argentino Paulo Londra se une con el cantante colombiano Feid, mejor conocido como 'Ferxxo' , quien además es uno de sus amigos.



El video musical fue grabado al mismo tiempo en que ambos artistas se encontraban en el estudio para producir la canción, por lo que gran parte de las tomas corresponden a momentos reales en el estudio de grabación en Miami. Este fue dirigido por Facundo Ballve, un reconocido director de videos musicales en el género urbano.

El sencillo musical que fue lanzado hace seis días, el 3 de noviembre del 2022, ya cuenta con 7,8 millones de visualizaciones en YouTube, en donde también ocupa el puesto #3 como 'Tendencias de música'.



'A Veces' estuvo a cargo de Federico Vindver, un productor discográfico argentino que ya ha trabajado antes con artistas de talla mundial como Ricky Martin y Justin Bieber.



En la canción 'Phineas y Ferb', como Londra ha denominad al dúo entre él y su amigo Ferxxo por las iniciales de sus nombres, le cantan a ese amor del pasado, que aunque transcurran los días, aún no han podido dejar marchar su recuerdo ni las fotos en el celular.



"Tú me borraste de tu reel, aún no te he borrado de mi cel", canta Ferxxo en uno de los fragmentos.

Pero es que Paulo Londra no ha parado ni un segundo, porque hace menos de un mes, en septiembre, lanzó su sencillo 'Party en el Barrio' en colaboración con el rapero argentino Mauro Lombardo, apodado artísticamente como 'Duki', uno de los actuales líderes del trap en Argentina.

Y ahí no acaba, el joven artista de 24 años también colaboró con Ed Sheeran, el artista pop británico mundialmente reconocido, con quien interpretó el nuevo sencillo 'Noche de Novela', disponible en todas las plataformas digitales desde el 11 de agosto del 2022, y que cuenta con más de 16,2 millones de reproducciones en YouTube.



El 2022 ha sido un buen año en materia musical para Paulo Londra.

Por su parte, Ferxxo también ha crecido de forma exponencial en el 2022, quien logró entrar al Top 200 de 'Spotify Global chart' con nueve canciones al mismo tiempo, y ser parte del 'Top 10 Billboard Latin Album'.

