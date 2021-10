‘Es imposible que digan que el reguetón no es arte’: Feid

Feid siempre se viste con pantalonetas y camisetas grandes, de manga corta. Siempre usa colores vivos, casi reflectivos, casi de neón. ¿Cómo se vestirá si está en Bogotá? Pues para esta entrevista llegó todo de negro: cachucha, sudadera, tenis y tapabocas. Probablemente, todo era marca Nike. El chulo se le veía en la cabeza y en el pecho. En los tenis se veía la silueta de Michael Jordan.



(Le puede interesar: Las peleas que ha tenido J Balvin con el Grammy Latino)

Aunque no se veía como siempre, seguía manteniendo la esencia de ese personaje que ha cultivado para un largo tiempo. Eso lo ha consolidado, sobre todo, en los últimos dos años con sus álbumes Ferxxo (Vol 1 M.O.R.), Bahía Ducati y, ahora, Inter Shibuya-La Mafia, que salió a finales de agosto.



Los nombres de sus proyectos, evidentemente, son raros. Todo hace parte de un juego de códigos que ha ido creando poco a poco para afianzar la relación con su público. Un público que antes era reducido, pero cada vez es más masivo.

Incluso, a este punto se podría decir que Ferxxo (léase Fercho) está llegando al nivel de Maluma, J Balvin y Karol G en la representación reguetonera de Colombia. No sobra decir que con los tres ha trabajado en distintos frentes. De hecho, esta semana anunció que acompañará a Karol G en su gira por Estados Unidos.



Su propuesta, nutrida por su trabajo como compositor y productor de otros artistas, es experimental y siempre rebasa los bordes del reguetón. Con ritmos limpios y voces bien trabajadas, Inter Shibuya-La Mafia es una colección de 15 títulos (impronunciables para algunos) en la que Feid presenta lo que según él es su proyecto más sólido.



Creció en una casa grande del barrio Buenos Aires, en Medellín. Nació en esa ciudad en 1992. Se llama Salomón Villada. Su papá es artista plástico y profesor de historia del arte en la Universidad de Antioquia. Su mamá es psicóloga y también profesora. Tocó clarinete cuando niño. Y, cuando se estresa, hace dibujitos de Dragon Ball Z.

En otra entrevista que tuvimos usted me decía que el reguetón puede ser una forma del arte. ¿Podría explicarme por qué?

El reguetón no es algo tan crudo como para que cualquiera venga y lo haga. Cualquiera puede intentarlo, pero lograr ser una influencia en ese género es complejo, precisamente porque hay mucha oferta. Con la tecnología que hay ahora es fácil producir: cualquiera podría traer un computador, nos descargamos un programa, grabamos las voces y entre los dos hacemos un tema. Pero eso es justamente lo que marca la diferencia: hacerlo fácil o ponerle intención y experimentar. Cuando uno se lo toma en serio, se va para un estudio y empieza a pensar en mezclar ritmos y escribir letras, la cosa cambia.

¿Y qué marca la diferencia?

Si esas intenciones se juntan con los conceptos visuales y audiovisuales, con las maneras de vestirse, de expresarse, se crea algo cultural, compuesto por todos esos elementos. Y para mí eso es arte, cabrón. El arte influencia a grupos de personas y a generaciones. Y por eso el reguetón se puede ver como arte. Se puede, ¿no?: el reguetón, de la manera en la que yo lo abordo, es arte.

¿Me puede poner un ejemplo, por favor?

Hace un ratico, unas horas, subí a mi Instagram un adelanto de un performance que hicimos en el que interpretamos varias canciones del álbum nuevo con una chelista coreana. La gente va a decir: ¿cómo van a hacer eso con reguetón? Perro, la verdad es que suena impresionante. Hizo parte de una entrevista que hice para Variety en la que me pidieron que montara un show. No todos los reguetoneros están abiertos a esas posibilidades, pero yo me babeo pensando en montar una canción con una sinfónica, por ejemplo. Va a llegar ese momento. Y, cuando pase, va a ser imposible que digan que el reguetón no es arte.



(Le recomendamos: Olivia Rodrigo: la nueva superestrella pop)

En esa búsqueda, ¿cómo ha evolucionado su propuesta en el último año?

Creo que Ferxxo (Vol 1 M.O.R) fue un disco muy experimental. En ese momento no estaba mirando un ejemplo concreto. No quería hacer reguetón, sino una propuesta propia. Siempre he tratado de venderle al público mi perfil de artista. Que más que seguir al reguetón, sigan a Feid. En este álbum las ideas están asentadas, sin tanta experimentación. Por eso canto todas las canciones solo, sin colaboraciones.

Sin embargo, el álbum sí tiene canciones experimentales, como 'Ferxxo IV'. Eso no es un reguetón...

No, cero. Hace como cuatro años tuve un problema en las cuerdas vocales y perdí mi capacidad de hacer falsetes. Entonces, como ya estoy bien, me desquité: dije ‘¡No voy a perder esta oportunidad!’, e hice toda la canción cantando en falsete. La canción no tiene un solo beat de reguetón. Claro, son canciones experimentales, pero son experimentos en los que me tardé nueve meses.

Parte de su éxito más reciente tiene que ver con enaltecer la estética callejera de Medellín, la estética ‘nea’. Pero usted no es una ‘nea’, ¿o sí?

No creo que yo sea el ‘man’ más valija del mundo. Pero sí crecí en un barrio. Todos los días de mi vida estuve en la calle, jugando fútbol, tomando juguito de cien pesos FACEBOOK

TWITTER

No creo que yo sea el man más valija del mundo. Pero sí crecí en un barrio. Todos los días de mi vida estuve en la calle, jugando fútbol, tomando juguito de cien pesos. Sin embargo, mis papás siempre me cuidaron. Pero mi barrio fue lo que vi. Entonces, de un tiempo para acá decidí serle más fiel a eso que yo soy en mi faceta artística y parece que eso ha provocado que la gente se conecte, se identifique más.

Ahora usted está logrando posicionarse al lado de J Balvin, Maluma y Karol G, pero ¿qué lo diferencia?

Quizás que yo he estado mucho tiempo trabajando en la música sin estar bajo los reflectores. Ellos han estado durante más rato en el spotlight, yo no. Pero lo he visto de cerca y sé cómo es estar ahí. Entonces he tomado muchas decisiones basándome en lo que he visto en las carreras de los demás. No sé si eso sea exactamente lo que me estás preguntando. Mi proceso ha sido distinto porque he tenido la posibilidad de crear con calma, como un proceso interno, sin presiones.

Otros reguetoneros han contado que Bogotá les pareció un público difícil en un principio, pero usted anunció un concierto para octubre y lo vendió todo en dos horas…

Qué loco, perro, ¿no? Yo no sé si sea un público difícil, pero yo he hecho mucho clic con el público bogotano. Me parece que entienden bien mi propuesta. Creo que es resultado de algo que ya te he dicho, y es que mi público se siente identificado con lo que yo hago más allá de la música. Es lo que yo he visto que funciona bien en otros tipos de artistas de la escena colombiana, especialmente del hip hop, a los que sigo y me gustan.



(Lea además: Camilo y Pablo Alborán siguen celebrando su nominación al Grammy)

Última pregunta: ¿cómo cuáles artistas?

Crudo Means Raw me encanta, papi, soy su fan. Los Doble Porción también. De Bogotá conozco a Ha$lopablito, que me encanta. Tengo una canción con él que no ha salido. Aparte del hip hop, tengo un vicio por descubrir música nueva, en general.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo