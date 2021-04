Fanny Lu: ‘No hay que resignarse a un amor dañino’

Puede ser que el video oficial de Yo quiero un amor hable de príncipes azules y presente a una mujer buscando su ideal del ser amado en las revistas. Puede ser que las imágenes jueguen con esa idea de la mujer que besa a un sapo por si se convierte en un príncipe. Pero el mensaje de esta nueva canción, según la cantante caleña Fanny Lu, invita a creer en los sueños y en un amor que haga sentir bien.

Todo esto, en el marco musical de una fusión con elementos de “cumbia, ranchera, de nuestra música popular y el acordeón”, explica la cantante, a quien durante varias temporadas vimos como entrenadora de talentos en La voz Colombia y La voz kids.



(También puede leer sobre el estreno reciente de Mick Jagger y Dave Grohl: Eazy Sleazyl).



“Toda la vida he acudido a la fusión como parte esencial de mi sonido –dice la intérprete de Note pido flores y Tú no eres para mí–. Mis canciones saben a merengue, a vallenato, a tropical, y a la gente le ha gustado. Esta canción es un encuentro con mis raíces”.

Entonces recuerda que alguna vez se fue hacia lo urbano. Pero que el tropipop es algo que está en su raíz. “La fusión me ha permitido darle dinamismo a todo”.

Facebook Twitter Linkedin

Fanny Lu fue entrenadora en los programas de competencia de talentos La voz y La voz kids. Foto: Cortesía Prensa Fanny Lu

¿Reivindica el romanticismo en sus canciones?



Yo quiero un amor habla de empoderamiento de amor, de merecimiento. Hay tantas mujeres con relaciones dañinas que se quedan en ellas por inseguridad o por falta de amor propio o por miedo a estar solas o porque no pueden irse. Se quedan años en relaciones de violencia y daños físicos. Realmente, esta canción es una invitación a soñar con el amor, a creer que es posible, a no quedarse en relaciones tóxicas, a darse el regalo del amor.



No existe el amor perfecto, pero el amor perfecto para ti, sí. Es el que te valora, el que te acompaña, te aprecia, te cuida. Hay que buscarlo hasta el fin del mundo. No hay que resignarse a un amor dañino.

Recordando otras de sus canciones, hasta cuando le canta al desamor, busca ser positiva...

Siempre he sentido que el desamor es una oportunidad para encontrar el amor. Cuando se acaba una relación existe la posibilidad de ser más feliz. Lloramos, pero nos limpiamos las lágrimas y sabemos que podemos encontrar amor.



Por eso digo que este mensaje es de empoderamiento desde el amor, y cuando le he cantado al desamor he sido triunfalista. No debe ser un desamor que te derrota, sino que te fortalece, que sientas que puedes pasar la página y eres capaz de buscar el amor otra vez. Ese ha sido mi interés: el fortalecimiento de la mujer en su corazón, en su amor propio.

Antes de ser reconocida como cantante fue actriz. ¿Pudo haber seguido con esa faceta?

​

Soñé con la música desde que nací. Y Dios me premió con esta carrera tan bella. La actuación es 24/7. También la música. Y le soy leal a la pasión que más quiero, la que más busqué y soñé. Realmente, nada ha sido más fuerte en mi corazón, como el deseo de hacer música, por eso no seguí actuando. Me han ofrecido papeles, a veces los he querido hacer. No se ha dado. De pronto algún día salga el proyecto que me permita combinar las dos cosas.

¿Este sencillo marca una nueva etapa?



Estoy emocionada. Tenemos planeado el año con canciones hechas. Es algo nuevo para mí, porque antes hacíamos un álbum que presentábamos como todo un capítulo, como el sonido del momento. Pero ahora esta industria es de sencillos. Así que tienes listas las canciones para ir sacándolas.



Hacerlas ha sido un proceso de reencuentro con mi esencia. Los mensajes son de empoderamiento del amor, que es algo que como mujer he adquirido: la certeza de lo que soy, lo que merezco y lo que valgo. Eso se confirma con los años. Hay quienes que lo encuentran más jóvenes, hay quienes lo entienden después.

¿Cómo fue esa búsqueda en su caso?



Así como he sido feliz, he tenido momentos difíciles. He besado varios sapos, como en el video. No es que hayan sido malos, simplemente no eran el amor para mí. Pero puede que lo sean para otra persona. Por eso me ves en el video buscando en recortes de revistas. Es una invitación a buscar el amor que es para uno. Un ‘sapo’ no es malo ni bueno, simplemente no es la persona. Entonces hay que buscar al siguiente, hasta que llegue el príncipe. Pero llega el momento de creer más en mí misma.

¿Qué aprendizaje le dejó ser entrenadora de talentos?



Mucho en lo humano, en lo personal. Dar la mano es importante. Enseñar te exige estar renovando ideas y conceptos. Eso te hace aprender. Me llevó a valorar mi proceso. Veo en ellos los mismos sueños que tuve al comienzo, lo que viví con mi carrera. Veo esta pasión que es tan bella, y mi trabajo era hacer que se luciera, sin ningún ego. La voz kids es un programa que permite que los niños desde chiquitos entiendan que los sueños son posibles. Eso me llevó a escribir un libro, La voz de tus sueños, que tiene que ver con aprender a dar y a recibir.

Creo en los sueños, en el idealismo, pero no en ideales que sean iguales para todo el mundo, sino en el que sería perfecto para cada uno. El ideal no es el 90-60-90 de las reinas. Creo en el amor con insistencia, no nos debemos negar la felicidad de un amor sano, positivo, constructivo.

¿Cómo es su proceso de composición?



Compongo en grupo. Llego al estudio siempre con una idea, con una claridad sobre el tema del que quiero hablar. Cuando tengo esto, llegamos al objetivo. Mi regla número uno es ‘sin temor al oso’, que haya libertad de decir lo que a uno se le ocurra, así piense que es una barbaridad, porque de las bobadas más grandes a veces salen las más grandes ideas. Me encanta la dinámica del intercambio de ideas con mis compañeros compositores. La música tiene que ser libre.



(Le recomendamos, el video de El amor después del amor, de Juanes).

Liliana Martínez Polo

Redacción de Cultura

Lilang@eltiempo.com