El pasado domingo 18 de septiembre se presentó la diva del pop Dua Lipa en concierto en el Parque Salitre Mágico en Bogotá. La capital colombiana tuvo la oportunidad de bailar y cantar al ritmo del funk que la cantante de origen albanokosovés trae con sus canciones.

La gira internacional Future Nostalgia 2022, había sido programada, inicialmente, para el 2020. Sin embargo por las restricciones debido a la pandemia por el covid-19, debió ser pospuesto hasta este año.

Los usuarios de redes sociales no han escatimado en resaltar la habilidad artística de Dua Lipa. Pero no todo ha sido positivo. Aunque no existen reproches hacia el performance de la cantante, múltiples fanáticos se han quejado de la logística por parte de Ocesa para este concierto.

Cuando se anunció la venida de Dua Lipa a la capital y se confirmó el lugar en el que se llevaría a cabo el concierto, el Parque Salitre Mágico, muchos seguidores de la cantante aseguraron que se trataba de un espacio demasiado pequeño y que no contaba con las condiciones adecuadas para realizar un evento musical.

En redes se han popularizado memes y también discusiones sobre las fallas que percibieron en la organización de dicha velada.

La usuaria de Twitter, @duamariasolomillos incluso hizo un hilo para explicar tanto las cosas positivas como negativas del evento.

4. Yo estaba en PLATINO y en las primeras tres canciones NO SE OÍA LA VOZ DE DUA. La gente claramente cantaba fuerte y no se oía nada, ni imagino cómo fue en general. — duamariasolomillos (@bluenonsense55) September 19, 2022

Probablemente, la más preocupante haya sido que en algunas de las localidades no se podía escuchar bien lo que estaba interpretando la cantante. Además, la queja más constante es que no había ningún tipo de gradería o niveles para que todos los asistentes pudieran ver hacia el escenario.

Dua Lipa tiene una voz preciosa y tremendo show, pero muchos no lo disfrutamos porque ese sonido FUE UN FRACASO, no supieron poner las pantallas y lo único que terminamos viendo fue celulares.

Tenía expectativas muy altas pero fue un fail por culpa de @OcesaColombia — Aliss Cifuentes (@AlissCifuentes_) September 19, 2022

En su defecto, se suelen utilizar pantallas que transmiten en tiempo real lo que ocurre en el escenario para las personas que se encuentran más atrás. En el caso de este concierto, para quienes no podían ver directamente hacia el escenario, las pantallas presentes no resultaron eficaces.

El saldo final que señalan cientos de aficionados es que la artista que deseaban ver hizo un excelente trabajo. Pero las múltiples quejas en contra de la organización del evento son una muestra de que no quedaron satisfechos.

Para siguientes conciertos realizados en esa locación, muchos citadinos están a la expectativa de que les brinden una mejor experiencia.

