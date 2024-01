Fanáticos enfurecidos demandan a Madonna después de un concierto: ¿qué pasó?

Los fanáticos madrugadores de Brooklyn (Nueva York) están furiosos con Madonna, al punto de demandarla. Pero no la hacen por el volumen o ruido que generó su concierto en la capital del mundo ni tampoco por algún comentario o polémica de la artista.

En realidad, el grupo de fanáticos decidió llevar a los tribunales porque, según ellos la cantante comenzó muy tarde su concierto. Como lo registra una nota de Billboard al respecto: Los abogados de los seguidores (no creo que lo sean más) comentaron que se “quedaron varados en la mitad de la noche, ya que Madonna comenzó su recital con un retraso de dos horas.

Madonna y su hijo Rocco. Foto: Instagram: @madonna

Otros dijeron que esa situación les generó problemas porque al otro día tenían que madrugar a trabajar. Michael Fellows y Jonathan Hadden afirman que la estrella del pop violó su contrato con los asistentes al concierto y las leyes del estado de Nueva York al comenzar tres shows de diciembre después de las 10:30 p.m. en lugar de la hora programada, 8:30 p.m., revela la revista.

“Los demandados no avisaron a las personas con entradas que los conciertos comenzarían mucho más tarde de la hora de inicio impresa en la entrada y que se anunciaba”, anunció el equipo de abogados de los demandantes.



El concierto mencionado terminó a la 1 a.m. y eso llevó a que muchos no tuvieran opciones de transporte para su regreso a casa. Todo se complicó, según ellos, porque el show fue en un día normal de semana (no en fin de semana).

En el texto de Billboard también se dice que la querella salpica a la compañía de conciertos Live Nation y a Barclays Center (donde se presentó Madonna). En realidad, la denuncia habla de incumplimiento de contrato, violación de las prácticas comerciales de Nueva York y las leyes de publicidad falsa y hasta enriquecimiento injusto. Asimismo, los que demandaron insistieron en que los organizadores del concierto sabían del retraso o podían intuirlo ya que la cantante se retrasó en otros recitales de su gira.



