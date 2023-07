La industria musical se encuentra de luto tras el fallecimiento de la cantante pop Sinéad O'Connor a la edad de 56 años, según informaron los medios irlandeses este miércoles.

En un comunicado emitido por la familia a través del canal público irlandés 'RTE', expresaron su profundo dolor y pidieron respeto a la privacidad en este "momento tan difícil" para ellos y los allegados de la artista.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, señalaron los seres queridos de O'Connor.

La cantautora irlandesa alcanzó la cima de la fama con el lanzamiento de su aclamado álbum 'I Do Not Want What I Haven't Got' en 1990, que incluía su exitosa interpretación de 'Nothing Compares 2 U', la famosa canción escrita por Prince. Este tema le valió varias nominaciones a los premios Grammy.

A lo largo de su carrera, Sinéad lanzó un total de diez álbumes, dejando un legado musical que ha tocado el corazón de muchas personas en todo el mundo. Nacida en Dublín en 1966, dio sus primeros pasos en la música como parte del grupo Tom Tom Macute en 1985 antes de emprender su carrera en solitario.

La cantante murió a la edad de 56 años. Foto: Twitter: @MagdaDavitt77

La interpretación de 'Nothing Compares 2 U' se convirtió en un hit internacional. La voz emotiva y el arreglo musical brindaron a la canción un sentido de nostalgia y autenticidad que tocó el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo. No en vano el tema encabezó las listas musicales en varias naciones durante semanas.

A pesar de su fama en la industria musical, Sinéad O'Connor se mantuvo fiel a sus convicciones personales y artísticas. Aunque ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa y obtuvo otras nominaciones ese mismo año, rechazó estos reconocimientos, pues consideraba que estaban relacionados con el éxito material.

En su momento, señaló: "No acepto premios que se me hayan concedido por mi éxito material. Los Grammy se dan al disco que más ha vendido, pero no al mejor artísticamente hablando. No me interesan. No quiero tomar parte en nada que anime a la gente a creer que el éxito material es importante".

A lo largo de los años, la cantante enfrentó desafíos personales y emocionales, que compartió públicamente con sus seguidores. En 2017, un video en su cuenta de Facebook despertó la preocupación de la opinión pública sobre su bienestar emocional. En 2018, anunció su conversión al Islam y posteriormente reveló la desaparición de su hijo Shane O'Connor, quien perdió la vida a los 17 años.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un artículo de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.