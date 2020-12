Familia de Roald Dahl pide perdón por antisemitismo del autor

La familia del escritor británico Roald Dahl presentó este domingo sus excusas por las declaraciones antisemitas realizadas por el famoso autor fallecido hace 30 años.

En un discreto comunicado subido al sitio web oficial de la Roald Dahl Story company, su familia y la empresa presentan "sus sinceras excusas por las heridas duraderas e incomprensibles provocadas por algunas declaraciones de Roald Dahl", destacado sobre todo por sus historias infantiles, aunque el galés trabajó en otros varios géneros.

(Para saber más acerca de la obra de Dahl puede leer: '30 años sin Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate').

"Estos prejuicios son incomprensibles y para nosotros contrastan con el hombre que conocimos y los valores que anidan en el corazón de las historias de Roald Dahl", añaden en un pasaje del texto.

El creador de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda o El gran gigante bonachón, quien murió en 1990, realizó declaraciones claramente antisemitas en una entrevista concedida a la revista británica New Statesman, en 1983, legitimando el antisemitismo.



En dicha entrevista, el autor sostuvo que "hay un rasgo en el temperamento judío que provoca animosidad (en su contra), tal vez sea una especie de falta de generosidad hacia los no judíos".



"Inclusive, un bastardo como Hitler no la emprendió contra ellos sin motivos", añadió.

Estos comentarios han pesado durante largo tiempo sobre el legado de Dahl, muchos de cuyos libros infantiles fueron llevados al cine después de su muerte, incluido Charlie y la fábrica de chocolate, dirigida por Tim Burton en 2005 con Johnny Depp como actor, y Matilda (1996).



En 2010, la prestigiosa Royal Shakespeare Company interpretó una comedia musical que narra la historia de aquella niña con una inteligencia excepcional.



