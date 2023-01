En 1946, Lilly Bleier de Ungar y su esposo Hans Ungar asumieron las riendas de la Librería Central, un lugar que en la década de los 50 fue un punto de encuentro cultural, con una amplia selección de títulos en alemán, y de revistas importadas desde Europa y Estados Unidos. Lilly tenía una mente prodigiosa y un sinnúmero de anécdotas. Su voz y sus memorias se apagaron este domingo primero de enero, a los 102 años.



Ella, su hermana gemela y su padre, habían llegado en 1939 a la capital antioqueña, huyendo de la persecución nazi en Europa. Aquí conoció a su esposo, el también intelectual austriaco Hans Otto Ungar, con quien conformó un equipo inseparable como pareja y en el manejo de una de las librerías más emblemáticas del país. "No es posible contar la vida de uno de ellos sin la del otro", anotaba su hija Elisabeth Ungar, en una charla con EL TIEMPO.



Algunos clientes de La Central, recuerdan que la vitalidad de Lilly en sus aposentos, hasta antes del cierre por la pandemia, llenaba cada uno de sus rincones. Pensar en ella es pensar en una figura tan sólida y tan indestructible como las grandes mujeres de la literatura. Siempre estaba sentada muy elegante con su collar de perlas de dos vueltas, detrás de un escritorio, justo al lado de la pared con el grueso de la literatura universal. A un lado tenía una máquina de escribir, a sus espaldas las fotos de su familia, y desde ese punto estratégico no se perdía el detalle más insignificante de los movimientos de los clientes que exploraban cada uno de los estantes. Estaba atenta a los niños y lograba que se acercaran a su mesa para entregarles un dulce. Para los buenos lectores tenía un par de minutos de charla tranquila y nunca trataba de venderles nada; para ella, seguramente, era obvio que saldrían con un paquete de libros debajo del brazo y le harían una venia de despedida con la cabeza a la salida.

Lilly y su esposo Hans Ungar llegaron al país a finales de 1930, huyendo de los nazis. Foto: archivo familiar Elizabeth Ungar

La Librería Central siempre se ha distinguido por no ser un punto de novedades, sino una verdadera librería de librero. En sus estantes no hay libros, sino tesoros escondidos. Es imposible no encontrar ese algo intangible que todos buscamos cuando cruzamos la puerta de una catedral de los libros: una novela imposible de conseguir de Anthony Burgess; un libro de fotografía de Edward Weston o de Sebastiao Salgado o una revista importada.



La primera sede de la Central fue en el centro, muy cerca del Museo del Oro. Luego se mudó al norte de la capital, cuando comenzó toda la migración de oficinas desde el centro, a la calle 82, frente a lo que entonces era el Colegio Andino y hoy es el centro comercial del mismo nombre, y luego a la calle 94 con carrera 13, donde se encuentra hoy.

Sede actual de la Librería Central. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

El escritor Mario Jursich resalta otra joya que fue creciendo, de manera paralela, a la librería: la exquisita biblioteca personal de Hans y Lilly. Se dice que, junto con la del pensador e intelectual bogotano Nicolás Gómez Dávila, es otra de las colecciones de libros más relevantes del país.



Además de la lectura, Lilly era una apasionada de teatro y el cine. Al menos una vez a la semana se escapaba a a ver alguna película. “Le encantaba ir a Cinemanía, pero ante todo no le gustaba estar sola en la casa. Fue una mujer fuerte, que además del exilio, soportó la muerte de su padre y hermanos, de su único hijo varón, y de Hans, su compañero de vida por más de 70 años.. Su herencia es la la librería, que además de sus aportes a la cultura del país, siempre ha sido un sitio de encuentros, de tertulias y de debates.



