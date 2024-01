Falleció el compositor Isaac Villanueva, creador de la canción 'El ausente'

Isaac Villanueva también fue el artífice de 'Tania', un éxito de Joe Arroyo. El compositor falleció a los 85 años. La vena musical de Isaac la heredó de su padre, trombonista de la banda de Piojó (Atlántico), donde nació el 25 de octubre de 1938 como quinto de los ocho hijos de Marcelino Villanueva y Elsia Mendoza Ripoll. En su carrera creó 600 composiciones y muchas de ellas se convirtieron en clasicos.

Entre las que se destacan El cocinero mayor (Fruko y Ricardo Ray), Maruja y Coquetona (Lucho Pérez Argaín con La Sonora Dinamita), Lo mío es mío (Juan Piña y Los Vecinos de Nueva York), Bota la bata (Wilfrido Vargas), Las bonitas no son fieles (Pastor López), Vení, vení (Juancho Polo Valencia y Diomedes Díaz), Golfo de Morrosquillo (Crescencio Camacho con Pedro Laza y sus Pelayeros), Cumbia universal (Wilson Choperena)... Algunas sonaron muy fuerte en México, España y Venezuela.



De su talento salió 'El pescador de Barú, que internacionalizó Los Warahuaco y que mezclaba la melancolía con el arduo trabajo de los pescadores, en un ritmo de cumbia pegajoso y muy emotivo.

Hoy no es un viernes alegre, hoy tenemos que dar una triste noticia:



En Discos Fuentes lamentamos profundamente el fallecimiento del maestro Isaac Villanueva, un pilar fundamental de esta casa musical.



En Discos Fuentes lamentamos profundamente el fallecimiento del maestro Isaac Villanueva, un pilar fundamental de esta casa musical.

"Anoche no pude llegar a ti

Quise dar un grito pa' desahogar

Entonces me puse fue a meditar

Que uno viene al mundo es pa' sufrir

Y me aguanto la tormenta, el mar estaba picao

Y me aguanto la tormenta, el mar estaba picao

Peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lao

Peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lao".

Al compositor se le hicieron varios homenajes, aquí en uno del Festival de las Artes de Barranquilla. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Don Isaac es un mago de compositor, que de cualquier cosa saca una canción. Tuve el honor de ser su compañero en Fuentes y realizar muchos arreglos musicales de sus canciones. Me siento orgulloso de ser su amigo", recordó en una entrevista hace unos años para este diario Julio Ernesto Estrada, Fruko.

Villanueva fue también el creador del himno del Carnaval de Barranquilla 'Te olvidé', así como de Lo mío es mio, que le hizo a Juan Piña. Otro clásico de la música tropical colombiana.



"Yo era coro de Fruko y siempre que me encontraba con Isaac le pedía un tema. Le decía que era un honor tener una canción suya -contó a este diario el vocalista Juan Piña-. Yo estaba con Codiscos, la competencia de Fuentes. Como Fuentes era celoso, un día Isaac me dijo que tenía una cancioncita y me la dio a escondidas", reveló en una ocasión Juan Piña.

