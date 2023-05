La escritora y esposa de Martin Amis, Isabel Fonseca le dio la noticia al mundo. El autor de obras como Campos de Londres o Dinero, murió en su casa en Lake Worth Florida, tras encarar un cáncer de esófago.

Por esas tristes coincidencias de la vida, su muerte ocurre un día después de la proyección en el Festival de Cannes del filme The Zone of Interest, del director Jonathan Glazer, adaptación cinematográfica del libro homónimo del británico publicado en 2014 y que explora la vida de un grupo de personas que viven muy cerca del campo de concentración nazi de Auschwitz, en Alemania.



Amis también es el autor de La información y Experiencias. El mundo de la literatura ha perdido a un novelista muy importante, que exploró el humor y la ironía en sus novelas y ensayos. De él es la frase: „Los seres humanos, divisores del átomo, paseantes de la luna, rondadores, componedores de sonetos, quieren ser dioses, pero son animales, con un cuerpo que un día perteneció a un pez“.



En Experiencias hace referencia a la turbulenta relación con su padre, el también escritor Kingsley Amis.



Según se recuerda en un artículo del diario español El País, “Hizo suyo el lema del escritor australiano Clive James, para quien el sentido común y el sentido del humor eran lo mismo. Los haces de fuerza que se entrecruzaban de manera constante en su obra, contradiciéndose, son particularmente visibles en el que sería su último libro, Desde dentro (2020).

Antes de dedicarse a la literatura, Martin Amis fue periodista y editor en publicaciones como The Times of London y The New Statesman. Según En este último conoció a su mejor amigo, el escritor Christopher Hutchins.

Según lo recuerda la revista Variety, el autor tuvo muchos conflictos en e ámbito literario, quizá uno de los más conocidos fue la acusación de plagio que lanzó a su colega Jacob Epstein, autor de 'Wild Oats'. Amis dijo que él plagió pasajes de su novela 'The Rachel Papers', cosa que luego admitió Epstein.

CULTURA y EFE