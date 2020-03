Murió el autor del himno roquero 'I Love Rock ' Roll' por coronavirus

Merrill, fundó la banda The Arrows en 1974 yn año después lanzaron el sencillo I Love Rock 'n' Roll, que tuvo un buen recibimiento entre público y crítica, pero que no alcanzó mayor popularidad.

Solo hasta que la cantante Joan Jett y su banda The Blackhearts decidió hacer una versión más potente en 1982, la canción, esta se convirtió en un éxito en todo el mundo y en un himno que sigue coreándose hasta hoy..







“He estado tratando de dormir pero no puedo. Me levanté normal ayer, con el mundo a mis pies, y ahora estoy aquí tirada y vacía”, escribió Laura Merrill, hija del músico fallecido, en sus redes sociales..



"El coronavirus se ha llevado a mi padre esta mañana. Me han dado dos minutos para decir adiós antes de que me echaran”, agregó.



Alan Meeril siguió activo en la música en Nueva York y tuvo varios proyectos y bandas de rock entre Londres, Japón y EE. UU. a lo largo de su carrera.



