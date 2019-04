Falleció Cecilia Monsalvo, la ‘mamá’ del desfile de piloneras

Del ritual de madrugada de pilar el maíz para hacer arepas o chicha se desprendieron primero los versos y una danza antigua que Cecilia Monsalvo Riveiro (más conocida entre los vallenatos como ‘la Polla’ Monsalvo) se decidió a rescatar.

Por su influencia, cuatro meses antes de que se hiciera el primer Festival de la Leyenda Vallenata, cuando se celebraba la inauguración del departamento del Cesar, el 21 de diciembre de 1967, muchos de los miembros de la sociedad vallenata evocaron aquella danza. Años después, esa expresión folclórica originaría el desfile con el que cada año se da comienzo al Festival.



El desfile de piloneras, en el que comparsas de tambores, en el que mujeres de floridas polleras bailan con sus parejas al son de los versos de El pilón fue obra de ‘la Polla’.



Cecilia Monsalvo –fallecida en Valledupar ayer por la mañana a causa de múltipes infartos– fue amiga, comadre y pariente de la exministra Consuelo Araujonoguera, ‘la Cacica’. Durante años fue su mano derecha. Tanto que la misma ‘Cacica’, cuando le preguntaban por la colosal tarea de haber fundado y hecho crecer el Festival de la Leyenda Vallenata, respondía que había gente que trabajaba por él mucho más que ella: “Gente como ‘la Polla’ Monsalvo”, respondía.



Lo decía porque Monsalvo, guardando un bajo perfil, coordinaba las competencias, sus normas, su rigor y su compromiso con la tradición. Conocía tanto el folclor que a ella se acudió siempre para que diera la última palabra en la materia. Así lo dice Efraín Quintero, vicepresidente del Festival.

La historia reza que el Festival se fundó en 1968 con tres líderes claros: Álfonso López Michelsen (que años después sería presidente de la República), el compositor Rafael Escalona y Consuelo Araujonoguera. También estaba Gabriel García Márquez. Pero estas grandes figuras no estaban solas. Cecilia Monsalvo estaba allí entre un grupo de personas que hicieron suyo el festival.



“Estuvo cerca de todos esos procesos –resalta Quintero–. Tanto que en el momento en el que murió ‘la Cacica’ (2001), fue claro para nosotros que nos quedaba ‘la Polla’ como la persona a la que permanentemente acudíamos para que nos dijera, por su experiencia, lo que se debía hacer y cómo debía hacerse. Era una guardiana de la tradición, muy ortodoxa en sus principios. Ella creó el desfile de piloneras y dio la batalla para mantener la tradición”.

Un desfile infaltable

El desfile de piloneras tuvo su punto de partida en 1981. Monsalvo fue quien más luchó por integrar esta tradición a las diferentes expresiones culturales que componen el festival (además de las competencias musicales, la fiesta religiosa, la recreación del milagro de la Virgen del Rosario, que es la propiamente dicha “leyenda vallenata”). En ese año, Monsalvo invitó una por una a las reinas de los carnavales locales para que desfilaran bailando por la calle.



Con los años, el desfile se convirtió en un infaltable. Hasta las primeras damas del país han ocupado un lugar en esta fiesta inaugural del festival. Monsalvo también impulsó que se premiara a los mejores, y años después, bailar El pilón también se convirtió en concurso, en 1994.



“Mucha gente proponía que por qué no le metían merengue, paseo y son al desfile. Pero ella contestaba tranquilamente que la danza de Los Diablos o la del Corpus Christi no habían cambiado en siglos y no tenía por qué cambiar una tradición tan importante”.



No solo defendía esta tradición. Lo hacía con todas: los aires vallenatos. “ ‘La Polla’ era como un faro, la que marcaba por dónde deberíamos seguir trabajando, casi con la misma pasión con la que lo hacía Consuelo”, expresa Quintero.



Por eso fue ella quien pasó a la presidencia del Festival Vallenato cuando Consuelo Araujonoguera aceptó el cargo de ministra de Cultura. Por eso siguió adelante, liderándolo, cuando su gran amiga murió asesinada en un secuestro de las Farc que se las llevó a las 2, en septiembre del 2001, pero del que Monsalvo regresó viva.

Al frente del festival

‘La Polla’ era presidenta del Festival Vallenato cuando se inauguró el parque de la Leyenda Consuelo Araujonoguera. Durante su gestión, a lo largo de cuatro años, se creó la categoría de acordeonero juvenil (2003) y se fundó la Escuela de Talento Vallenato Rafael Escalona, en 1999, y, también, el Festival de Música Vallenata en Banda, que tuvo tres ediciones, entre el 2002 y el 2004.



Cuando la presidencia del festival pasó a cargo de Rodolfo Molina Araújo, Monsalvo se mantuvo en la junta directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

“ ‘La Polla’ era muy sabia –recuerda Quintero–. Siempre sabía cómo resolver los detalles. Era precisa en sus observaciones. Era un ícono para nosotros. Era tal su conocimiento de la cultura vallenata que seguíamos consultándola. Ella y Darío Pavajeau eran los miembros más antiguos, los que tutelaban. Ella tenía la capacidad de olfatear todo lo que atentara contra la tradición, no solo de la música, sino de la leyenda de la Virgen. Era una vallenatóloga”.



La velación de Cecilia ‘la Polla’ Monsalvo Riveira se lleva a cabo en la funeraria La Esperanza, de Valledupar. Y el oficio religioso será hoy en la iglesia de la Concepción.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO​@Lilangmartin