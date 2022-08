‘Blackbird’ fue la canción de los Beatles con la que los hermanos Nacho y Javier Campillo despidieron, el pasado martes 17 de agosto, a su colega y cofundador de la mítica banda Tam Tam Go, Rafa Callejo, quien falleció a sus 65 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía bilateral.



Así lo anunció Nacho Campillo en su cuenta oficial de Instagram, a través de la cual expresó unas conmovedoras palabras al que sería su amigo y compañero musical. “Querido Rafa , la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue ‘Blackbird’ y fue gracias a ti, porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul Mcartney. Ahí empezó todo”, expresó la voz y líder del grupo musical extremeño.

Con nostalgia, Nacho Campillo rememoró cómo conoció al guitarrista fallecido, quien, al parecer, no reparaba en demostrar su admiración por la banda de rock británica, The Beatles. “Fue en Badajoz, de adolescentes. Yo cuando empecé tocaba el bajo y Rafa me enseñó a tocar la guitarra. Se sabía todas las canciones de los Beatles. Las sacaba con facilidad porque tenía mucho talento”, contó en una entrevista con el medio ‘El País’.

Aunque formaron varios grupos musicales antes de 1987, no fue hasta ese año que España vio nacer a una de las bandas de rock más influyentes de los últimos tiempos. Con un gran talento instrumental, voces compactas, letras particulares y un gran estilo latino que se asomaba de vez en cuando, Tam Tam Go no tardó en aparecer en varios festivales de verano y en ser uno de los grupos más escuchados en emisoras radiales, como ‘Los 40 Principales’.

El éxito de la banda extremeña se ahogó en un cúmulo de malentendidos y diferencias profesionales. Para 1993, Callejo decidió desvincularse del grupo que lo vio formarse como un artista. Al respecto, Campillo expresó para ‘El País’ que: “Había mucho desgaste y algunas discrepancias. Rafa quería cantar y yo ya tenía un acuerdo para sacar un disco en solitario”, motivos que llevaron al legendario guitarrista a dedicarse a la farmaceútica, hasta los últimos momentos de su vida.

Javier Campillo junto a Rafa Callejo Foto: Twitter: @JavierCampilloR

Tras la noticia, el mundo de la música se conmocionó y los seguidores de la banda, nacida en 1987, no dudaron en expresar sus condolencias a los allegados. “Callejo, que en paz descanse, queda vivo en muchas canciones. Los compositores y músicos de buenos temas sois inmortales”, “Tristísima noticia” y “Lo siento mucho. Cuanta magia habéis puesto en muchas generaciones”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales luego de la partida del músico español.

En los corazones de sus seguidores aún resuenan composiciones como ‘Atrapados en la red’, ‘Crimen pasional’, ‘Piel sobre piel’ y ‘Baladas de cristal’, con las que Callejo y sus compañeros cautivaron a toda una generación.



Aunque el mundo se despida de una leyenda española, su legado musical seguirá latente en la industria que lo vio nacer y formarse como un gran artista.

