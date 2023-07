La cantante irlandesa Sinéad O'Connor, conocida por su canción 'Nothing Compares 2 U', ha fallecido a los 56 años, según lo reporta el diario Irish Times.

La aclamada intérprete lanzó 10 álbumes de estudio. Una de sus canciones representativas era ‘Nothing Compares 2 U’, la cual fue nombrada el sencillo número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards.

O’Connor tenía una voz angelical y logró una interesante propuesta con un estilo casi religioso y a la vez muy vanguardista. Fue una estrella que vivió entre la melancolía, la fama y la polémica.

Precisamente fue un acto en contra de la iglesia católica lo que generó una ruptura en su trayectoria al éxito luego de convertir una canción compuesta por Prince en un triste himno de amor y ruptura: ‘Nothing’s Compares 2 U’. En una presentación en vivo del programa Saturday Night Live (el 3 de febrero de 1992) ella cantó War de Bob Marley y al acercarse a la cámara que la grababa mostró una foto del papa Juan Pablo II y luego la rompió y dijo: “"lucha contra el verdadero enemigo", fue una denuncia muy fuerte a los casos de abusos sexuales a niños en Irlanda. La reacción fue negativa, la gente la criticó y fue poco a poco dejada a un lado.

Ella también contaría que fue víctima de abusos por parte de su madre. Fue atacada duramente y fanáticos religiosos quemaron su disco The Lion and the Cobra y perdió terreno en la industria estadounidense, pero no dejó de cantar. Aunque quedó hastiada del mundo de la fama y denunció que fue manipulada y expuesta como una persona inestable.

Como si fuera poco, hace un año y medio sufrió la pérdida de Shane, uno de sus cuatro hijos, quien desapareció luego de estar en una clínica para la prevención de suicidios. "Ha decidido poner fin a su lucha terrenal«, escribió en sus redes confirmando que el joven de 14 años e había quitado la vida. Eso la marcó dolorosamente y la hizo entrar en una profunda depresión.

"vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma", escribió luego muerte de su hijo.

CULTURA

@CulturaET