Luto en el rock por Kim Shattuck, exPixies y líder de The Muffs

El álbum se titula No Holiday y saldrá a la luz el próximo 18 de octubre. Escriben los compañeros de Kim Shattuck, en la banda The Muffs, que ella fue una "verdadera fuerza de la naturaleza". Y destacaron que "mientras luchaba" contra su enfermedad -una esclerosis lateral amiotrófica, ELA- produjo ese último álbum.



Shattuck, a quien describen como brillante compositora, guitarrista y cantante, supervisó cada parte de la grabación. "Ella era nuestra mejor amiga y tocar sus canciones fue un honor", decía el breve mensaje en el que, vía redes sociales, les confirmaron a los seguidores de la banda el fallecimiento de la artista.

Pese a ser líder de The Muffs, Shattuck fue más conocida en el ámbito internacional por haber sido bajista de Pixies durante una temporada. Esta otra banda, de la que ya no formaba parte, también manifestó sus condolencias:



"Estamos devastados por su muerte. Era una música genuina, compositora e intérprete que comprometió su vida con la causa. Nos trajo toda su fuerza y esfuerzo y somos afortunados de que lo compartiera con nosotros", dijeron sus antiguos compañeros de Pixies a través de un mensaje en Twitter.



La artista había nacido en Los Ángeles, hace 56 años, le habían diagnosticado la enfermedad dos años atrás. La noticia de su fallecimiento la dio a conocer la pareja de Shattuck, Kevin Sutherland, al anunciar en Facebook que "Kim había muerto en paz en su cama".



La vocalista y guitarrista identificada con bandas de rock alternativo, había comenzado su carrera en la banda The Pandoras, también estuvo presente en The Beards, en los años 90.



Su paso por Pixies se dio en el 2013, al sumarse a la banda durante una gira por Europa en reemplazo de la bajista Kim Deal. Su presencia en esta agrupación solo se mantuvo hasta el final del tour.



Pese a la enfermedad, se Stattuck esperaba regresar a la música de la mano de The Muffs y del álbum de 18 canciones que está próximo a darse a conocer.

Agencia EFE y redacción de Cultura

@CulturaET