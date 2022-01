En tan solo un par de horas se acabaron las boletas de preventa para el concierto de Bad Bunny en Colombia, que será el próximo 18 de noviembre en la ciudad de Medellín.



Este miércoles 26 de enero, varias personas reportaron fallas en la página web de ‘Tu Boleta’ debido a la sobrecarga de usuarios que querían adquirir las entradas para el concierto.

A las 12 del mediodía, se habilitó la preventa de las boletas para el World Hottest Tour. La primera etapa tenía un descuento del 30 % con el código especial CALIENTE y estarían a la venta hasta completar el 50 % del aforo del estadio Atanasio Girardot.



Durante esta preventa, solo algunas personas pudieron comprar las entradas. Los seguidores del cantante se quejaron por medio de sus redes sociales por la larga fila de espera que había y por las fallas en el sistema al ingresar.



“Paciencia. Yo esperé 3 horas y media. Hice la fila mil veces, me sacó mil veces, me decía agotado, no disponible, y mil complicaciones. Esperé e insistí y ya tengo mis boletas! Sigan intentando que aún hay entradas para Bad Bunny Colombia", comentó una usuaria mediante su cuenta de Twitter.

PACIENCIA. Yo esperé 3 horas y media, hice la fila mil veces, me sacó mil veces, me decía agotado, no disponible, y mil complicaciones. Esperé e insistí y ya tengo mis boletas!! Sigan intentando que aún hay entradas para Bad Bunny Colombia #badbunny #medellin #tuboleta #colombia — Juanita Zuleta (@juaniszuleta) January 26, 2022

Finalmente, cuando algunos usuarios llegaban al final de la fila e iban a pagar, el sitio se caía y les tocaba iniciar nuevamente la fila de espera.



“Ya tenía todo, solo faltaba pagar y esa página de ‘Tu Boleta’ se cae y me saca”, contó otro usuario en Twitter.

Hora y media de fila en la página de tu boleta para que salga esto… pic.twitter.com/8OUk0Eetge — Sebas. ❤️‍🔥 (@iKingSebas) January 26, 2022

Recuerde que si usted quiere ir al concierto todavía puede hacerlo, pues el viernes 28 saldrán las demás boletas a precio full.



El nuevo tour del ‘Conejo Malo’ fue anunciado hace 2 días. El artista visitará varios países latinoamericanos como México, Argentina, Perú, Guatemala, entre otros. Así mismo tendrá fecha en Estados Unidos y Canadá.

Gracias tú boleta!!!! Hice fila virtual una hora y media y cuando agregue al carrito las boletas se salió de la página! 😭 — Liniis 🎀 (@mariiaroomerooo) January 26, 2022

