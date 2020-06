Cantante Fabiola Calle revela experiencia extrasensorial que vivió

Con una voz fuerte y clara, la cantante Fabiola Calle dijo sentirse feliz de volver a hablar con sus miles seguidores, luego de haber superado la prueba más dura de su vida, al resultar contagiada con covid-19, durante un viaje a Estados Unidos.



En diálogo con Gustavo Gómez, en Caracol Radio, Calle dijo que todavía se encuentra en proceso recuperación.

“La recuperación ha sido muy difícil porque uno queda sin alientos, sin fuerzas, sin nada; y me han tenido que estar moviendo para todo y haciéndome todo, prácticamente, porque no he tenido fuerzas. Es muy difícil esta enfermedad, muy dura”, comentó la artista desde su residencia.



(Le puede interesar: 'Estoy limpio': las buenas noticias de Hassam sobre su cáncer)



Fueron 21 días que Fabiola Calle pasó en una Unidad de Cuidados Intensivos, en los cuales –como anota- alcanzó a sentir que se iba y a ser desconectada. “Yo tuve tres minutos que me fui. Me desconectaron y me fui”.



“Uno no se muere cuando la gente quiere sino cuando Dios quiera. Pero la verdad fue muy duro. Para mí fue una cosa horrible, y yo le pido a toda la gente que se cuide, que es una enfermedad muy dura. Eso no es fácil, como la gente cree que es, y la están tomando muy deportivamente”, alertó la artista.

Para mí fue una cosa horrible, y yo le pido a toda la gente que se cuide, que es una enfermedad muy dura. Eso no es fácil, como la gente cree que es, y la están tomando muy deportivamente. FACEBOOK

TWITTER

Calle relató que hoy pasa sus días apoyada con su familia, pero de manera especial por su hijo, entrenador físico, que la tiene haciendo ejercicio de manera cotidiana.



(Además: ‘Mi prioridad es mi vida, aunque no digo que no volveré a actuar')



Contó que ya se lanzó a cantar otra vez, gracias a una invitación que le hicieron para celebrarle, de manera virtual, el cumpleaños a su colega, el artista popular Darío Gómez.



“Hicimos, mi compañera y yo el dúo, y me dicen que está mejor la voz ahora, porque quedaron las cuerdas vocales muy bien, no tuve inconveniente, y la voz y los pulmones quedaron muy limpios. Darío me felicitó”, comentó la artista.

Contó que en algún momento en que estaba conectada al respirador tuvo una sensación extrasensorial.



(Lea también: Hermano de Daniella Álvarez le envía mensaje de apoyo)



“Vi un niño, a lado mío, lleno como de una escama blanca, como escamas de pescado. Y yo le pregunté: ‘Ve, como estás de lleno de eso’. Y él me dijo: ‘Usted también, doña Fabiola’. Eso para mí fue imborrable”, cuenta Calle. Cuando regresó a su casa, se vio en el espejo y se sorprendió que tenía una especie de “escama” en su cuerpo.



Antes de despedirse, la cantante de música popular agradeció desde su corazón a toda la gente. “Dios les pague, Dios me los bendiga, muchas gracias por esas oraciones de toda mi gente, porque fue todo Colombia que oró mucho por mí, y yo les agradezco demasiado. Dios les escuchó esas oraciones tan lindas”, concluyó la artista.

También le puede interesar:

- ¿Por qué el 'air fryer' le ha gustado tanto a quienes lo han usado?



- Tercer día de recuperación de Daniella Álvarez: 'Feliz en el mundo'



- Danna García ya pasó lo peor y habla de lo que le pidió a su familia



CULTURA