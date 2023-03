Louis Tomlinson, exintegrante de la agrupación One Direction es el protagonista del documental ‘All Of Those Voices’.

Se trata de una mirada cruda y real a la trayectoria musical de Tomlinson. Abandonando el típico brillo de los documentales de famosos, con una visión íntima y sin tapujos de la vida y la carrera de Louis. 'All Of Those Voices' brinda una perspectiva única de lo que significa ser músico en el vertiginoso mundo de hoy, a través de imágenes caseras nunca vistas y del acceso al detrás de escena a la gira mundial de Louis con entradas agotadas de 2022.

Desde los momentos más altos del estrellato hasta los más bajos de la tragedia personal, la historia de Louis es un ejemplo de resistencia y determinación. La película explora su trayectoria desde que era miembro de One Direction hasta que se convirtió en artista solista, capturando los retos y triunfos que definieron su camino.



Otro tema: Estéreo Picnic: el segundo 'round' que conquistó sin titubear al público

Desde el lanzamiento de su álbum de debut ‘Walls’ y documentando la creación de su más reciente álbum ‘Faith In The Future’ que encabeza las listas de éxitos de 2022, el filme muestra las presiones de la fama y el peso de su propia voz.

Dirigida por Charlie Lightening, el cineasta responsable de ‘As It Was, “All Of Those Voices’, es una historia sobre el poder del autodescubrimiento y el valor que se necesita para ser fiel a uno mismo.



Más para leer: Rick Harrison, de 'El precio de la historia', busca tesoros en la carretera

"Esto ha sido algo en lo que he estado trabajando durante años, estoy muy emocionado de finalmente darlo a conocer al mundo. Lo he dicho un millón de veces, pero tengo la suerte de tener los mejores fanáticos que un artista podría desear, y como siempre van más allá por mí, quería compartir mi historia 'en mis propias palabras”, reveló el cantante.



CULTURA

@CulturaET