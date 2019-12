Exsacerdote Alberto Linero revela que tiene novia; no descarta casarse

“Estoy enamorado, felizmente enamorado”, dijo el motivador espiritual Alberto Linero a Noticias Caracol.



Reveló que su compañera es un viejo amor de la juventud, cuando él no se había ordenado aún como sacerdote. Sin embargo, la vida los llevó por rumbos diferentes y mientras que él siguió el camino de Cristo, ella consiguió otro amor.

“Es una experiencia de amor chévere. En este segundo momento nos encontramos, cuando yo ya no ejercía el sacerdocio”, agregó Linero al noticiero televisivo.



Fue enfático en afirmar que durante su ejercicio como sacerdote ni se le pasó por la mente enamorarse de nadie diferente a Jesucristo. “Creo que ninguna mujer hubiera tenido el poder de hacerme salir. Esa fue mi responsabilidad y no es de nadie”, anotó.

Sobre la posibilidad de casarse con su pareja, el exitoso autor de libros como Mi venganza es perdonarte dijo que ya podría hacerlo “pues la dispensa le concede esa gracia”. “Y aunque creo en el matrimonio y me parece chévere la institución matrimonial, por estos momentos no, aunque está en planes”.

“Debe ser una vocación juntarse con alguien en el sacramento y ser feliz”, dijo Linero con una sonrisa de oreja a oreja.



Al hablar de su etapa como sacerdote, Linero se declaró nostálgico de lo que significaba celebrara algunos sacramentos, como la Eucaristía, y el contacto con la comunidad. Sin embargo, la consideró un momento cumplido.



Y envió un mensaje a sus seguidores: "Hay que ser libres, hay que ser auténticos, hay que ser dueños de la vida. Hay que ser libre interiormente. Uno tiene derecho a cambiar sus decisiones. Soy un cura que no ejerce, ¡Muy feliz!".

En septiembre de 2018, cuando la opinión pública se sorprendió con el anuncio de Linero de retirarse de la carrera religiosa, el autor de Mi vida de otra manera dijo que lo había hecho porque la soledad se había apoderado de él y que había tomado la decisión, luego de semanas de reflexión interior.



En ese momento, el exsacerdote apeló a la frase de un popular vallenato para reflejar lo que significaba su cambio de vida: "Voy a seguir quemándola de otro modo".



"Seguramente voy a tener pareja. No me asusta ese tema, si yo soy un tipo común y corriente. Hoy exactamente no la tengo, pero no sé mañana o pasado", le dijo el año pasado Linero a un periodista de la emisora Blu.



Y ocurrió. Cupido terminó flechándolo con su disparo certero, que ahora lo tiene 'como de quince' llevándole chocolates y cartas a su amada.



