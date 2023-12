Expresidente Iván Duque lanzó, desde la COP28, su nuevo libro 'Nuestro futuro'

Iván Duque, expresidente de Colombia, lanzó su nuevo libreo “Nuestro futuro”, que ha definido como un Manifiesto Verde para América Latina y el Caribe. Esto lo hizo desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28, en Dubái.

Iván Duque en el lanzamiento de su nuevo libro. Foto: Cortesía

El evento de lanzamiento se llevó a cabo desde el pabellón del Banco de Desarrollo de América Latina, (CAF) y estuvo acompañado de Alicia Montalvo, Gerente de Acción Climática de Biodiversidad de la CAF.



El expresidente indicó que en el libro realiza un diagnóstico y hace 16 recomendaciones con las que busca generar conciencia del papel de la región, en sus compromisos climáticos para alcanzar los objetivos 2030 y 2050.



“Advierte sobre la necesidad de que nuestros países cuenten con estrategias realistas, financiables, replicables, escalables y sostenibles que sean políticas de Estado, en las cuales las alianzas con el sector privado, la sociedad civil, las comunidades y las minorías se mantengan fortalecidas en el tiempo y hace una llamado para que entendamos que América Latina es parte de la solución del problema global de acción climática, porque nuestra región tiene más del 50% de la biodiversidad del planeta, el 23 % de los bosques, y tenemos países altamente vulnerables al cambio climático”, dijo el expresidente.



Además, da una serie de recomendaciones que van desde la estructuración de Gabinetes de acción climática, Taxonomías verdes, Leyes de acción climática, Transición energética, Movilidad verde, Energía circular, Financiamiento verde para el desarrollo, Lucha contra la deforestación, Construcción de BioDiverciudades, Trabajo con comunidades indígenas, fortalecimientos de marcos regulatorios y sancionatorios frente a delitos ambientales.



Hizo hincapié en considerar que la acción climática no es de derecha ni de izquierda, no es partidista, ideológica ni religiosa. “Tampoco puede ser un cálculo electoral, una carta de la que solo hablan los políticos en épocas de elecciones”.



El mismo Iván Duque dijo para EL TIEMPO que "'Nuestro futuro' tampoco es exclusivo para América Latina. Su estructura y propuestas también son aplicables a los países de Europa, Asia, África, Oceanía y Norteamérica, dentro de la concepción lógica de que aun en los países con mayor desarrollo muchas de las acciones articuladas no han sido aplicadas.".

