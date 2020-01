Giovanni Bietti tiene encantados a los fanáticos de Schubert

El compositor, pianista y musicólogo italiano Giovanni Bietti ha podido tener un contacto muy interesante con los fanáticos y con quienes descubren el poder de la música, las texturas de las sinfonías y las que encierran cada obra.

Bietti, uno de los invitados al Cartagena Festival de Música, que celebra su edición número XIV y que finaliza este domingo, asumió el reto de introducir a los asistentes de esta fiesta musical en el universo de Franz Schubert, el compositor que tiene el protagonismo principal en este encuentro.



“Una onda expansiva que vuelve y se contrae es una de la característica de la música de Schubert”, reflexiona el experto, quien también ha deleitado a una audiencia ávida de experiencias alrededor del compositor austríaco con algunas partes en piano de la obra junto a una conversación amena y divertida como elementos esenciales de cada conferencia.



Giovanni Bietti ha configurado una experiencia muy sólida como conocedor del arte musical, lo cual lo ha llevado a trascender más allá de los escenarios o los encuentros académicos.



Asimismo, ha cultivado una carrera como locutor de la radio italiana y es muy popular su programa Lecciones de música, y constantemente es invitado a espacios televisivos.



Pero reitera que lo que más le gusta es el contacto con la gente y mientras se prepara para el encuentro ‘Schubert romántico’, que se realizará hoy a las 9:40 a. m., en la Casa 1537, de la Heroica, Bietti conversó con EL TIEMPO acerca de su experiencia en Cartagena y su visión de la música.



¿En qué momento de su vida se interesa por la música y sus secretos?

Desde siempre. Vengo de una familia de músicos y siempre tuve mucha curiosidad por la estructura, por las herramientas, por los instrumentos, y por ello hace más de 20 años pensé que era importante profundizar en esos secretos y compartirlos con el público, así que empecé a hablar de lo que me apasiona: la música.



¿Está de acuerdo en comparar la música con la perfección y exactitud de las matemáticas?

Me gustan muchos artistas que prefieren no ser perfectos como las matemáticas. Lo que más me interesa de la música es la parte humana, no solo la científica. Pero también, la que busca construir universos y sentidos. De la música me gustan la acústica, la parte humana, la parte individual. Estos son los aspectos que más me han interesado.



En esta edición del Festival de Cartagena usted ha hablado con mucha pasión sobre la obra de Franz Schubert, pero, ¿cuál o cuáles son sus músicos favoritos?



En todo momento de la historia ha habido increíbles compositores, no tiene sentido decir que Schubert es más o menos importante que Beethoven, por ejemplo. Por eso no puedo contestar. Cada uno tiene su poética y sus secretos, pero lo más importante es que cada uno tiene su forma de interactuar con su tiempo.



¿Cómo se siente más cómodo: narrando los secretos de la música frente al micrófono o ante un público, o interpretando el piano?

Me gustan ambos escenarios. Esta es una presentación que he desarrollado en los últimos años, en la cual toco de manera analítica y significativa, en este caso a Schubert, y comparto así algunos secretos de las composiciones.



¿Es correcto hablar en este momento de música clásica y música moderna?

No hay música moderna. Hay buena música y mala música. Podemos hablar de música experimental y tradicional y de obras que se han desarrollado con gran talento.



Pienso que hoy tenemos música comercial, pero no puedo decir que me gusta. Hablar de música clásica no es correcto, el estudio del estilo clásico se remite a un periodo que va entre 1800 y 1815 y a autores como Haydn, Mozart y Beethoven. Prefiero hablar de música occidental, que abarca, por ejemplo, a Schubert.



¿Qué concepto tiene del Festival Internacional de Música de Cartagena?



Es muy bueno. Es muy particular y es, temporalmente hablando, pertinente.



¿Por qué es pertinente?

Se realiza en un buen momento porque hay pocos eventos en Occidente, y, por ejemplo, es tiempo de invierno en Europa. Así que Cartagena se constituye en un lugar muy interesante para visitar.



No es su primera vez...

El año pasado, por ejemplo, estuve acá y recibí un texto de uno de los mejores pianistas del mundo que me dijo ‘¿Qué estás haciendo en Cartagena?’. Él había visto mis fotos en internet, así que yo pienso que la reputación del festival está incrementándose, la programación es fantástica y tiene una audiencia hermosa.



John Montaño

EL TIEMPO-CARTAGENA

